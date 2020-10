Kind (2) wird von Auto überrollt und stirbt - Unfall-Drama in Bayern: Am Freitag (2. Oktober 2020) hat sich in Bayern ein schlimmer Unfall ereignet. In Deggendorf (Niederbayern) wurde ein Kind (2) von einem Autounfall und war an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das meldet die Polizeiinspektion Deggendorf am Tag danach.

Gegen 20.10 Uhr verließ eine 23-jährige Deggendorferin ihre Wohnung in der Innenstadt. Sie fuhr mit ihrem Auto vom Anwohnerparkplatz und wollte auf die Altstraße einbiegen. In diesem Moment lief das zweijährige Kind auf die Straße und wollte diese offenbar überqueren. Die Autofahrerin konnte das aber nicht sehen, erfasste das Kind und überrollte es.

Deggendorf: Kind (2) von Auto getötet - Vater leistet erste Hilfe

Der Vater des Kindes - ein 39 Jahre alter Mann - war zum Unfallzeitpunkt in einem Schuppen zugange. Er bemerkte nicht, wie das Kind diesen verließ und auf die Straße lief. Von seinem Standort aus konnte er laut Polizei die Unfallstelle nicht einsehen. Er kam sofort hinzu und leistete erste Hilfe.

Die Verletzungen des Kleinkindes waren aber so schwer, dass der eintreffende Notarzt sofort mit der Reanimation beginnen musste. Allerdings kam für das Kind jede Hilfe zu spät, es verstarb an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die Angehörigen des Kindes und die Fahrzeugführerin wurden durch Seelsorger und ein Kriseninterventionsteam betreut.