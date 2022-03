In mehreren Städten in Bayern sollen am Donnerstagmittag (3. März 2022) Glocken für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine läuten.

Im Rahmen einer europaweiten Aktion beteiligen sich unter anderem der Münchner, Regensburger, Würzburger und Passauer Dom.

Kirchen in Bayern läuten für den Frieden

Auch mehrere Kirchen im evangelisch-lutherischen Dekanat Nürnberg sind dabei, wie die Bistümer und das Dekanat am Mittwoch mitteilten.

Um 12.00 Uhr soll das siebenminütige Friedensgeläut beginnen, "jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges", wie das Dekanat Nürnberg erläuterte. Zu der europaweiten Aktion aufgerufen hatte die Europäische Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister, also die Bauverantwortlichen der Kathedral- und Domkirchen.