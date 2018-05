Dachau: Bewaffnete Jugendliche (15 & 17 Jahre) überfallen Postfiliale und erbeuten 2000 Euro

Jugendliche überfallen Post in Dachau mit Schreckschusswaffe: Mit einer Waffe haben zwei Jugendliche eine Postfiliale in Dachau (Oberbayern) überfallen. Die 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen bedrohten am Dienstag den Inhaber, eine Angestellte und eine Kundin mit einer Schreckschusswaffe und forderten Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Mit 2000 Euro Beute flüchtete das Duo.



Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber und einem Hundeführer nach den Burschen. Das führte zur Festnahme des 15-Jährigen, wenig später konnten auch seinen zwei Jahre älteren Komplize dingfest gemacht werden. Die Polizei stellte Beute und Waffe sicher.