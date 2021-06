München/Nürnberg 07.06.2021

CSU plant kurz vor Bundestagswahl Präsenzparteitag

Erstmals seit Oktober 2019 plant die CSU wieder einen klassischen Präsenzparteitag. Sollte es die Corona-Pandemie erlauben, werde dieser kurz vor der Bundestagswahl am 10. und 11. September in Nürnberg stattfinden, sagte Generalsekretär Markus Blume am Montag nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München.