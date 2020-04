Coronavirus: Bleiben die Schulen auch nach den Osterferien zu?

Auch nach den Osterferien wird das öffentliche Leben in Bayern wegen des Coronavirus noch länger massiv eingeschränkt. «Solange es keinen Impfstoff gibt, bleibt Corona eine Herausforderung, wohl für das ganze Jahr. Wir müssen also lernen, damit zu leben und entsprechend umzugehen», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag (08.04.2020) nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Laut einer aktuellen Umfrage ist Söder in Bayern so beliebt wie noch nie zuvor.

Wie die Strategie konkret aussieht, sagte er nicht. Es wurde aber deutlich, dass sich die Menschen in Bayern auf längere Schulschließungen, viele geschlossene Geschäfte, Bars, Restaurants, Diskotheken und ein Verbot von Großveranstaltungen einstellen müssen.

Söder verweist auf Nachbarland Österreich: "Weg sehr ausgewogen"

Man dürfe die Beschränkungen nicht zu früh lockern, sondern müsse in Stufen vorgehen, betonte Söder. Es sei von besonderer Bedeutung, dass die Entscheidungen in bundesweitem Einklang erfolgten. Bislang gelten die Ausgangsbeschränkungen und Auflagen bis 19. April - nach Ostern wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über Zukunftsperspektiven für die Lockerungen beraten. «Nach Ostern werden Perspektiven entwickelt und abgestimmt», sagte Söder.

Er verwies zugleich explizit auf das Nachbarland Österreich, das Deutschland im Infektionsgeschehen drei Wochen voraus sei: Dort würden viele Maßnahmen verlängert, nicht gelockert. Ausgangsbeschränkungen blieben, und auch die Schulen blieben zu. «Insgesamt aber scheint uns dieser Weg sehr ausgewogen.»

«Wo es keine Änderungen wahrscheinlich geben wird und geben kann, das zeigt das Beispiel Österreich, sind die Bereiche, wo es auch kaum möglich ist, den Abstand zu halten: in der Gastro-Szene, Clubs, Diskotheken, Hotels und auch bei Veranstaltungen», betonte der CSU-Chef und verwies darauf, dass in Österreich «frühestens Mitte Juni» über Lockerungen diskutiert werde. Bemerkenswert fand Söder auch, dass Österreich davon ausgehe, dass es an den Grenzen «fast das ganze Jahr» Kontrollen geben werde. Auch das habe große Auswirkungen auf Deutschland und hier bestehende Reisepläne.

Lehrpläne anpassen

Und bei den Schulen müsse man «sehr klug überlegen und sehr sensibel damit umgehen». «Aus meiner Sicht ist klar: Wir wollen erreichen, dass diejenigen, die Abschlussklassen haben, eine Möglichkeit haben, diese zu bestehen», sagte Söder. «Das muss nicht automatisch durch den Schulunterricht erfolgen. Das kann auch in anderer Form sein.» Und man müsse die Lehrpläne für das laufende Schuljahr anpassen.

Zudem betonte Söder, dass man etwa Grundschülern keine Maskenpflicht auferlegen könne. Man wolle aber andererseits nicht, dass die Schulen am Ende ein neuer Weg für eine «Rückkehr» des Coronavirus seien. Das Motto laute: «Solange wie nötig, so sicher wie möglich, aber auch so viel Freiheit wie möglich umzusetzen.» Söder betonte: «Menschenleben gehen einfach vor Shopping-Touren.»

Im bayerischen Kultusministerium werden mit Blick auf die Corona-bedingten Schulschließungen derzeit verschiedene Zukunftsszenarien durchdacht. «Zwischen einer weiter vollständigen Einstellung des Unterrichtsbetriebs und einer flächendeckenden Wiederaufnahme sind auch verschiedene Abstufungen denkbar», hieß es am Dienstag auf Anfrage. Dem Münchner Merkur hatte Minister Michael Piazolo (Freie Wähler) zuvor gesagt: «Alles auf einmal wieder hochzufahren, ist sehr anspruchsvoll.» Denkbar sei daher ein Stufenplan.

Lehrerverband fordert Schutzmaßnahmen

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband betonte derweil, dass es ohne eine eindeutige und umfassende Klärung aller Fragen rund um Schutzmaßnahmen keine Schulöffnung geben dürfe. «Der Gesundheitsschutz für die Kinder und Jugendlichen sowie für alle Beschäftigten muss sichergestellt sein, wenn die Schule wieder losgeht», forderte Präsidentin Simone Fleischmann.