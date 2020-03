Markus Söder hat am Freitagmittag (20. März 2020) weitreichende Einschränkungen im Freistaat bekanntgegeben. "Wir müssen diese Krise gemeinsam durchstehen", sagte der Ministerpräsident.

Ab 00.00 Uhr in der Nacht von Freitag (20. März 2020) auf Samstag (21. März 2020) gelten in Bayern Ausgangsbeschränkungen. Wichtig: dabei handelt es sich nicht um eine Ausgangssperre. Alle Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung kompakt im Überblick.

Ausgangsbeschränkungen in Bayern: Was ist weiterhin erlaubt?

Zur Arbeit gehen: Arbeitgeber werden allerdings dazu angehalten auf Home-Office-Varianten zu setzen.

Zum Arzt gehen: Allerdings werden Physiotherapie-Sitzungen nur im Notfall genehmigt.

Zum Einkaufen gehen: Weiterhin ist die Lebensmittelversorgung in Bayern gewährleistet. Söder und Aiwanger appellieren jedoch an die Bevölkerung, keine "Hamsterkäufe" zu tätigen.

Zur Bank gehen: Weiterhin ist der Abhebe- und Auszahlungsverkehr an Bankautomaten gewährleistet. Ministerpräsident Söder warnt davor, massenhaft Bargeld abzuheben - dafür gebe es keinen Grund.

Spazieren gehen/Joggen gehen: Wenn möglich alleine - im Ausnahmefall gemeinsam mit Personen "desselben Hausstandes" - sprich: der Familie.

Lebensgefährten sehen: Weiterhin ist es erlaubt, den Lebenspartner zu besuchen.

Weiterhin ist es erlaubt, den Lebenspartner zu besuchen. Kinder sehen: "Die Wahrnehmung des Sorgerechts" ist weiterhin erlaubt - beispielsweise, falls die Eltern getrennt leben und die Kinder dauerhaft bei einem Elternteil sind.

Ausgangsbeschränkungen in Bayern: Was ist verboten?

Alle Versammlungen werden verboten: Falls sich Menschengruppen in der Öffentlichkeit aufhalten, werden sie von der Polizei kontrolliert. Ohne entsprechende Begründung drohen Bußgelder von bis zu 25.000 Euro.

Gastronomische Betriebe, Bau- und Gartenmärkte sowie Friseure müssen schließen.

Das Verlassen des Hauses ist ohne Gründe, die unter "Was ist erlaubt?" aufgeführt sind, nicht erlaubt.

Für Fragen haben die Behörden folgende Telefonnummern bereitgestellt:

Bayerische Staatsregierung, Bürgertelefon zum Thema Coronavirus: 089/122220 - Montag bis Donnerstag: 08-18 Uhr, Freitag: 08-16 Uhr

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 09131/6808-5101 - Montag-Freitag: 08-17 Uhr, Samstag-Sonntag: 10-16 Uhr

++ 13.09 Uhr: "Wenn jemand eine glaubhafte Begründung hat im öffentlichen Bereich unterwegs zu sein", lässt sich dies im Gespräch mit der Polizei klären, so Herrmann.

++ 13.07 Uhr: Laut Innenminister Herrmann sind Bußgelder von bis zu 25.000 Euro möglich, falls die Beschränkungen nicht eingehalten werden.

++ 13.05 Uhr: "Eine totale Ausgangssperre, dass man gar nicht mehr aus dem Haus darf", so Söder. "Das tun wir nicht, deshalb nennen wir es 'Ausgangsbeschränkungen'."

"Ich glaube es wäre gut, wenn viele folgen", sagt Söder zur Beurteilung, ob andere Bundesländer dem Beispiel Bayerns folgen.

++ 13.03 Uhr: "Die große Industrie darf nicht aufgekauft werden", sagt Aiwanger. Er und Söder warnen davor, dass ausländische Investoren sich während der Corona-Krise in Bayern "bedienen". Es sei wichtig, "das System am funktionieren zu halten."

++ 13.02 Uhr: "Es ist wichtig, dass auf nationaler Ebene gehandelt wird", sagt Söder die Wirtschaft betreffend.

++ 13.00 Uhr: 800.000 Schutzmasken nach Bayern unterwegs

"Helfen Sie mit" - Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU)

++ 12.55 Uhr: Gesundheitsministerin Huml erklärt die Maßnahmen erneut:

Über 3000 Infizierte in Bayern aktuell

Tröpfcheninfektionen als größter Infektionsfaktor: Deshalb werden Menschenversammlungen verboten

"Alles, was nicht dringend notwendig ist, wird vorerst eingeschränkt - für 14 Tage", so Huml.

++ 12.52 Uhr: Innenminister Herrmann zu Polizeikontrollen in Bayern:

In Einzelfällen wurden bereits Bußgeldverfahren eingeleitet

In den meisten Fällen wurde bisher lediglich ermahnt

"Die Polizei wird diese besonderen Ausgangsbeschränkungen nun kontrollieren", so Herrmann.

Polizeistreifen werden verstärkt - Betriebe werden kontrolliert, ob sie geschlossen sind - beispielsweise Gastronomie

++ 12.50 Uhr: Bayern setzt Produktionsprogramm für Schutzmasken auf. So soll das Pflege- und Klinikpersonal in den bayerischen Kliniken versorgt werden. Bayern will damit mögliche Engpässe vermeiden: "Internationale Lieferketten funktionieren nicht mehr", so Aiwanger. An der Messe in München wurde eine Halle als zentrales Lieferungszentrum eingerichtet.

Auch zum Thema Desinfektionsmittel äußert sich Aiwanger: Wir denken darüber nach, Bettwäsche für "Not-Hotels" bereitzustellen, um Coronavirus-Infizierte von Krankenhäusern in Hotels auszulagern.

++ 12.48 Uhr: Aiwanger dankt den Lebensmittelbetrieben

"Gehen Sie mit Vernunft zum Einkaufen", sagt Aiwanger. Er appelliert, vernünftige Mengen einzukaufen.

++ 12.44 Uhr: Aiwanger spricht nun zur Wirtschaft in Bayern

Mittlerweile haben mehr als 50.000 Firmen und Unternehmen aus Bayern einen Antrag auf finanzielle Hilfe des Freistaates gestellt. Insbesondere mittelständische Firmen machen davon Gebrauch, so Aiwanger.

++ 12.41 Uhr: Polizei kontrolliert in der Öffentlichkeit - bei Verstößen drohen hohe Bußgelder

++ 12.40 Uhr: Weitere Maßnahmen, wie Abriegelungen möglich, wie in Mitterdeich (Oberpfalz)

++ 12.40 Uhr: Bewegung im Freien eingeschränkt

"Keine größeren Menschenansammlungen sind künftig erlaubt", sagt Söder.

Sport ist nur alleine im Freien möglich

++ 12.40 Uhr: Was wird schließen?

Gastronomie

Baumärkte

Gartenmärkte

Friseure

++ 12.40 Uhr: Lebensmittelversorgung ist weiterhin gewährleistet - Söder appelliert an Bevölkerung, keine "Hamsterkäufe" zu tätigen

++ 12.38 Uhr: Besuchsrecht in Pflege- und Altenheimen stark eingeschränkt - nur im Sterbefall und bei Geburten erlaubt

++ 12.36 Uhr: Was ist erlaubt?

Zur Arbeit gehen

Medizinische Versorgung

++ 12.35 Uhr: Söder nennt Details

"Wir müssen versuchen die Welle der sprunghaften Infektionen zu brechen", sagt Söder.

Söder hat sich am Donnerstagabend mit Österreichs Bundeskanzler Kurz beraten.

Ab Freitagnacht, vorläufig für zwei Wochen, wird es in Bayern Ausgangsbeschränkungen geben

++ 12.32: "Ich und wir können nicht verantworten zu warten", so Söder. Jeder könne den anderen helfen, führt der Ministerpräsident aus. Söders Kritik richtet sich an Massenversammlungen in Bayern sowie Corona-Partys.

++ 12.30 Uhr: "Die Infektionsketten sind praktisch nicht mehr nachvollziehbar", sagt Söder.