Konkret sollen darin von Juli 2020 bis Januar 2021 Eltern und Kinder in Bayern getestet werden. An rund 140 Standorten soll in Zusammenarbeit mit allen sechs bayerischen Unikliniken, darunter auch die fränkischen Kliniken aus Würzburg und Erlangen, herausgefunden werden, wie sich das Coronavirus auswirkt - virologisch, psychisch, entwicklungstechnisch.

Das Kredo heißt dabei: testen, testen, testen. Söder betonte erneut, dass nur wer teste, neue Erkenntnisse gewinnen könne. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und findet direkt in der jeweiligen Schule oder Kita statt. Das Forscherteam um die Leiter Christoph Klein und Johannes Hübner erhofft sich Erkenntnisse über den Verlauf, die Übertragbarkeit und die Ausbreitung einer Infektion sowie Auswirkungen aller Arten durch eine "Sars-CoV-2"-Ansteckung.

Der bayerischen Studie ging eine Untersuchung der vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg voraus. Forscher der "Uniklinik Heidelberg" präsentierten Mitte Juni ihre Ergebnisse. Die Wissenschaftler betonten die "unglaubliche Resonanz aus der Bevölkerung". Man entschied sich acht Wochen zuvor, zu Tests außerhalb der Einrichtungen aufzurufen. Darin sieht Söder den größten Unterschied zur bayerischen Studie, da in den Schulen und Kitas vor Ort getestet werde.

Die baden-württembergischen Forscher kamen zum Ergebnis, dass Kinder keine "Virenschleudern" im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind. Die Studie aus Bayern will dieses Studienergebnis nun auf den Prüfstand stellen und deutlich detaillierter untersuchen, welche Rolle Kinder in der Pandemie spielen.

Söder stellte erneut klar: "Unser Ziel ist natürlich wieder Regelunterricht." Bayern hatte zuletzt angekündigt, dass man davon ausgehe, nach den Sommerferien zur Normalität zurückkehren zu können.

