Lage spitzt sich weiter zu: Corona-Regeln in Bayern wurden noch einmal nachjustiert

Ausweitung von 2G-Regel

Keine weitreichende Erleichterung für Kinder und Jugendliche

Ministerpräsident Markus Söder verkündete die wichtigsten Beschlüsse

Wird der Katastrophenfall in Bayern wieder ausgerufen?

Angesichts drastisch gestiegener Infektionszahlen gelten in ganz Bayern seit Dienstag (9. November 2021) schärfere Corona-Regeln. Doch nur wenige Stunden nachdem die Corona-Ampel in Bayern auf Rot gesprungen ist, hat das Kabinett bereits einige Vorschriften wieder abgeändert. Grund für die schärferen Regeln ist, dass die Krankenhaus-Ampel in Bayern am Montag auf "Rot" gesprungen ist - weil auf den bayerischen Intensivstationen am Montag mehr als 600 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden mussten. Der Maskenstandard war schon am Sonntag auf FFP2 erhöht worden.

Söder verkündet neue Beschlüsse - da musst du wissen

Am Dienstag (9. November 2021) hat das Kabinett über die sich immer weiter zuspitzende Lage beraten. Um 13 Uhr traten Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) vor die Presse, um über die Ergebnisse zu informieren. Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gibt es nur vereinzelt Erleichterungen von der 2G-Regel bei Freizeitangeboten. Söder betonte nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts, dass der Katastrophenfall noch in dieser Woche wieder ausgerufen werden könnte.

2G-Regel gilt auch für Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche werden von Freizeitaktivitäten ausgeschlossen, sofern sie nicht geimpft und genesen sind, wenn es sich um "passive" Angebote handelt, wie Gesundheitsminister Holetschek verkündete. Werden Kinder und Jugendliche "aktiv", beispielsweise durch Bewegung und Musik, dürfen Kinder und Jugendliche auch bei 2G teilnehmen. Diese "Übergangsfrist" gilt bis Ende des Jahres. Es genügt dann der Schülerausweis als Nachweis. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt diese Ausnahme bereits jetzt. Die Ausnahmeregel gelte aber nicht für Besuche in Stadien, Clubs, Konzerte, Kinos und ähnliches. Bei solch "passiven" Angeboten müssen Kinder und Jugendliche auch einen 2G-Nachweis vorzeigen.

Die Maskenplicht in Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Die nach den Herbstferien zunächst nur befristet geltende Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckung bleibe an allen Schulen im Freistaat "bis auf weiteres" gültig, hieß es. In Grundschulen reiche eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung. In weiterführenden Schulen und Berufsschulen ist das Tragen von medizinischen Masken verpflichtend - auch am Platz.

Impfstatus könnte schneller verfallen als gedacht

Im Kampf gegen das Coronavirus bringt Söder auch die Zugangsbeschränkung "2G Plus" ins Gespräch. Das würde bedeuten, dass sich auch Geimpfte testen lassen müssen. Söder sprach sich wegen der nachlassenden Wirkung der Impfstoffe für eine Überprüfung des Impfstatus nach neun bis zehn Monaten aus. "Man sollte sich überlegen, ob nach neun Monaten fast automatisch ein Geimpften-Status nicht mehr gelten kann", sagte Söder. Es müsse geprüft werden, ob der 2G-Status dann noch erhalten werden kann. Er forderte die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, dazu eine Meinung zu entwickeln. In Nachbarländern wie Österreich werde nach dieser Praxis verfahren.

Trotz der nachlassenden Wirkung sprach sich Söder vehement für das Impfen aus. Auch die Auffrischungsimpfungen sollen forciert werden. "Wer kommt, wird geimpft", sagte Söder. Es solle für die Booster-Impfungen keine Termine und keine Priorisierungen geben. Die mehr als 80 bayerischen Impfzentren sollen wieder hochgefahren werden.

Die Impfquote bei Erst- und Zweitimpfungen sei zuletzt zwar wieder ganz leicht steigend, Söder erwarte aber, dass durch das starke Setzen auf 2G bei Freizeitveranstaltungen - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene - die Neigung zum Impfen noch einmal größer werde. Wenn 2G gilt, fallen auch Abstandsregeln und Maskenpflicht weg. Wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek während der Pressekonferenz erklärte, gilt dies beispielsweise auch in Kinos.

Was wurde noch beschlossen?

Keine Änderungen soll es dem Beschluss zufolge bei der Kostenübernahme der Corona-Tests in Bayern geben. Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben nur in Ausnahmen kostenlos. Allerdings betonte Söder: "Im Laufe der Woche kommt das auf den Tisch." Damit meint er, dass die künftige Ampel-Regierung des Bundes die kostenlosen Coronatests voraussichtlich noch diese Woche auf den Weg bringen will. Dann betreffe das ohnehin auch Bayern. Alle 96 Testzentren in Bayern werden fortgeführt.

Die Regel "3G Plus" in der Gastronomie hält Söder weiterhin für angemessen. Künftig könnte aus 3G Plus aber auch 2G oder 2G Plus werden, so Söder. Wichtig sei, dass sich die Kontrolldichte verändert. Die Polizei werde jetzt sehr intensiv und entschlossen Kontrollen durchführen. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bei wiederholten Verstößen in Gaststätten oder Diskotheken, können Schließungen veranlasst werden.

Die 3G-Regel, die seit Dienstag (9. November 2021) auch am Arbeitsplatz zum Tragen kommt, soll für mehr Sicherheit in Unternehmen sorgen. Ungeimpfte müssen laut Infektionsschutzmaßnahmenverordnung "an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche über einen negativen Testnachweis verfügen." Voraussetzung ist, dass der Betrieb entweder Kontakt zu Kunden oder mehr als zehn Beschäftigte hat. Aufgrund des Datenschutzes dürfe der Impfstatus aber nicht abgefragt werden. Holetschek erklärt, dass Arbeitgeber jedoch das Recht haben, Testergebnisse in Betrieben zu kontrollieren. Es sei nicht Sinn der Sache, dass Schnelltests zuhause durchgeführt würden.

Lage spitzt sich weiter zu

Söder warnte vor einer zunehmenden Konkurrenzsituation auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Ungeimpfte Covid-Patienten stünden geimpften Herz- und Schlaganfallpatienten gegenüber, sagte Söder nach der Sitzung seines Kabinetts. Die Intensivstationen liefen in Bayern voll, in einigen Regionen Südbayerns seien sie bereits bis auf die letzten Betten voll. Die Krankenhaus-Ampel zeigt in Bayern seit Dienstag für das ganze Land "Rot". Der Blick auf die Inzidenzen lehre: Es gebe ein sehr hohes Infektionsgeschehen bei sehr jungen Menschen, etwa deutlich über 400 bei Kindern und Jugendlichen. Aber auch bei den Altersgruppen über 60 und über 80 Jahre sei die Inzidenz hoch.

Die Maßnahmen sind Folge einer sich weiter zuspitzenden Lage in der Corona-Pandemie mit immer neuen Rekordwerten - für die zum weit überwiegenden Teil Menschen ohne Corona-Impfung verantwortlich sind. Auf den Intensivstationen des Freistaats werden am frühen Dienstagmorgen 615 Menschen wegen Covid-19 behandelt, davon 321 unter künstlicher Beatmung. 445 Intensivbetten waren noch frei, davon 154 solche, die für die Behandlung von Covid-Patienten geeignet sind.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat das Robert Koch-Institut am Dienstag für Bayern mit 348 angegeben - in einzelnen Gegenden liegt das Infektionsgeschehen sogar mehr als doppelt so hoch. So wurde etwa im Kreis Miesbach eine Inzidenz von 868,4 ausgewiesen, der höchste Wert in Deutschland.

+++ Zu Corona-Regeln in Hochschulen: Im Hochschulbereich gilt 3G. Kostenlose Tests für Studentinnen und Studenten gibt es noch bis 30. November 2021.

+++ Zu kostenlosen Corona-Tests: "Im Lauf der Woche kommt das auf den Tisch". Wenn Bund das auf den Weg bringt, braucht dies der Freistaat Bayern nicht zwei oder drei Tage früher beschließen.

+++ 3G Plus in Gastronomie weiterhin angemessen, so Söder. Könnte aber zu 2G oder 2G Plus werden. Wichtig sei, dass sich die Kontrolldichte verändert. Polizei wird sehr intensiv und entschlossen Kontrollen durchführen.

+++ 13.38 Uhr: Zur Maskenpflicht bei "roter" Krankenhausampel: Keine Maskenpflicht und Abstandsregel bei 2G, beispielsweise auch in Kinos.

+++ Zu 3G am Arbeitsplatz: Selbsttest, der zuhause gemacht wird, ist nicht sinnvoll, so Holetschek. Selbsttests in Betrieben müssen unter Aufsicht stattfinden.

+++ Wie lange der Status "geimpft" oder "genesen" gilt, wird derzeit noch diskutiert. Möglich wäre es, so Söder, dass sich künftig das Modell "2G Plus" durchsetzen könnte. Das würde bedeuten, dass sich auch Geimpfte testen lassen müssen. Söder sprach sich für eine Überprüfung des Impfstatus nach neun bis zehn Monaten aus.

+++ Kinder und Jugendliche werden von Freizeitaktivitäten ausgeschlossen, sofern sie nicht geimpft und genesen sind, wenn es sich um "passive" Angebote handelt. Werden die Kinder und Jugendliche "aktiv", beispielsweise beim Sport, Bewegung und Musik, dürfen Kinder und Jugendliche auch bei 2G teilnehmen. Bei "passiven" Angeboten, wie Kino oder in Diskotheken, müssen Kinder und Jugendliche auch einen Nachweis vorzeigen, dass sie geimpft oder genesen sind. Diese "Übergangsfrist" gilt bis Ende des Jahres.

+++ Zu 3G am Arbeitsplatz: Holetschek erklärt, dass Arbeitgeber das Recht haben, Testergebnisse in Betrieben zu kontrollieren. Damit erhält er auch Einsicht in den Status der Mitarbeitenden.

+++ 13.24 Uhr: Jetzt dürfen die anwesenden Journalisten und Journalistinnen ihre Fragen stellen.

+++ 13.22 Uhr: Maskenpflicht in Grundschulen, weiterführenden Schulen und Berufsschulen wird weiterhin bestehen - auf unbestimmte Zeit fortgeführt.

+++ "Zahlen werden in Schulen wieder ansteigen, wenn jetzt wieder getestet wird".

+++ Regelmäßiges Testen in den Schulen sei weiterhin extrem wichtig.

+++ 13.20 Uhr: Jetzt hat Kultusminister Michael Piazolo das Wort.

+++ "Bund muss klar machen, ob es kostenlose Tests geben soll", so Holetschek. Forderung nach klarer Ansage der Ampel.

+++ Auffrischungsimpfungen sollen für alle nach sechs Monaten möglich sein. Über 400.000 wurden bereits durchgeführt.

+++ Gestern seien 609 Intensivbetten in Bayern belegt gewesen, heute seien es 650, berichtet Klaus Holetschek.

+++ "Lage in Krankenhäusern ist dramatisch und besorgniserregend", so Holetschek.

+++ 13.16 Uhr: Jetzt spricht Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

+++ 13.13 Uhr: Söder sorgt sich vor Spaltung in Gesellschaft.

+++ Söder fordert Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser.

+++ Katastrophenfall könnte bald ausgerufen werden - soll noch in dieser Woche geklärt werden.

+++ Söder spricht sich für Impfpflicht in bestimmten Berufsgruppen aus.

+++ 13.11 Uhr: Keine Termine bei Booster-Impfungen. "Wer kommt, wird geimpft". Keiner soll zurückgewiesen werden.

+++ "Alle Impfzentren werden wieder hochgefahren", so Söder.

+++ Alle 96 Testzentren in Bayern werden fortgeführt.

+++ 2G gilt auch für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren bei Veranstaltungen und in Diskotheken, da sich die Kinder bereits ab 12 Jahren impfen lassen können.

+++ 13.08 Uhr: Kontrollen werden massiv ausgeweitet. Konsequenzen werden spürbar. Es gibt direkte Geldstrafen bei Verstößen von Kontrollen der 2G-Regeln bei Veranstaltungen und in der Gastronomie. Bei wiederholten Verstößen in Gaststätten, können Schließungen veranlasst werden.

+++ 13.07 Uhr: 2G bei Veranstaltungen und 3G am Arbeitsplatz. "Es braucht dringend das Recht abzufragen, wie der Impfstatus ist."

+++ "Es braucht Bund-Länder-Gespräche". Söder hofft auf Ministerpräsidentenkonferenz in kommender Woche.

+++ Kein umfassendes Konzept der Ampel - nur "Erste-Hilfe-Kasten".

+++ 13.05 Uhr: "Es ist völlig absurd zu sagen, im März ist Freedom-Day."

+++ Impfdurchbrüche bisher weitestgehend mit milden Coronaverläufen.

+++ 13.04 Uhr: Jetzt sei die beste Zeit, um sich noch impfen zu lassen.

+++ "Impfquote von 64 Prozent in Bayern ist zu wenig", so Söder.

+++ Es droht um Konkurrenz bei Intensivbetten bei ungeimpften Covid-Patienten und beispielsweise Krebs-Patienten.

+++ 13.03 Uhr: Intensivbetten sind knapp, weil Pflegepersonal im Vergleich zum vergangenen Jahr weniger ist.

+++ 90 Prozent der Intensivpatient*innen sind ungeimpft.

+++ "Risiko Corona bleibt da und ist weiterhin hoch", so Söder.

+++ 13.01 Uhr: Neuer Höchststand der Inzidenz in Bayern mit mehr als 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

+++ Pünktlich um 13.00 Uhr eröffnet Ministerpräsident Markus Söder die Pressekonferenz.