Was gilt jetzt an Ostern in Bayern? Wie Bund und Länder am Montag (22.03.2021) beschlossen haben, wird der Lockdown in Deutschland erneut verlängert. Über Ostern sollten zunächst besonders strenge Regeln gelten. Am Mittwoch (24.03.2021) wurde die Verschärfung jedoch wieder zurück genommen. Kanzlerin Angela Merkel hat sich dafür bei den Bürger entschuldigt.

Das bayerische Kabinett um Markus Söder hat sich am Dienstag (23.03.2021) darüber beraten, wie die neuen Corona-Beschlüsse in Bayern umgesetzt werden. Welche Regeln ab sofort im Freistaat gelten, verkündete Söder im Anschluss auf einer Pressekonferenz.

Oster-Lockdown in Bayern: Welche Regeln gelten?

Grundsätzlich wurde beschlossen, dass es bis zum Ende der Osterferien keine weiteren Öffnungsschritte geben wird. Über die Osterfeiertage wird der Lockdown zudem verschärft, nach Ferienende stehen jedoch Lockerungen in Aussicht. Der Lockdown wird, wie bundesweit beschlossen, bis zum 18. April verlängert. Die bisherigen Regeln gelten also weiter. Was würde darüber hinaus beschlossen?

Ostern

Kontaktbeschränkungen: Ansammlungen im öffentlichen Raum sind grundsätzlich untersagt, im Privaten gelten weiter die bisherigen Kontaktbeschränkungen. In Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 dürfen sich also maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen, liegt die Inzidenz über 100 sind nur Treffen mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person gestattet.

Handel: Die Geschäfte dürfen nun doch normal öffnen - am Gründonnerstag und Karsamstag können wir also wie gehabt einkaufen. Für Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig sind, gilt jedoch weiterhin Regelung nach der jeweiligen Inzidenz der Region: Liegt der Wert zwischen 50 und 100 ist ein Termin zum Einkaufen notwendig, liegt er über 100 müssen die Läden wieder schließen.

Ostergottesdienste: Glaubensgemeinschaften waren dazu angehalten, ihre Gottesdienste virtuell abzuhalten. Nach Widerstand aus der katholischen und evangelischen Kirche wurde diese Bitte nun ebenfalls aus dem Beschluss gestrichen. Es gelten für die Gottesdienste weiterhin strenge Auflagen, in manchen Gemeinden ist eine vorherige Anmeldung nötig.

Nach Ende der Osterferien (12. April)

Kultur, Sport und Gastronomie: In Landkreisen mit einer Inzidenz unter 50 soll die Öffnung der Außengastronomie sowie der Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos möglich sein. Außerdem darf wieder kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich gemacht werden. In Landkreisen mit Inzidenz zwischen 50 und 100 sind dieselben Öffnungen geplant, jedoch ist dafür ein aktueller, negativer Corona-Schnelltest oder Selbsttest notwendig. Für den Besuch der Außengastronomie ist zudem ein Termin notwendig.

Handel: Der Einzelhandel darf in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 unter den bisherigen Hygieneauflagen (Mindestabstand, Maskenpflicht, begrenzte Kundenanzahl nach Größe des Ladens) wieder öffnen. Liegt der Inzidenzwert zwischen 100 und 200 sollen jedoch Termin-Shoppingangebote (Click&Meet) möglich sein - mit vorheriger Terminvereinbarung und einem negativen Corona-Test.

Schule: In Landkreisen mit einer Inzidenz unter 50 dürfen alle Grundschüler wieder in die Schule gehen. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 50 dürfen alle Klassen jeglicher Schulen zumindest in den Wechselunterricht, liegt der Inzidenzwert über 100 bleibt es beim Distanzunterricht. Ausnahme sind einzig die Abschlussklassen inklusive der Vierklässler, Q11 im Gymnasium und Elfklässler der FOS und BOS. Diese Klassen dürfen in den Präsenzunterricht oder Wechselunterricht. Für den Präsenzunterricht ist dann jedoch ein negatives Testergebnis notwendig. Schüler und Lehrer sollen sich zweimal wöchentlich testen lassen können.

Modellprojekte: Es werden drei Städte mit einer Inzidenz über 100 ausgewählt, die mit strengen Schutzmaßnahmen und Testkonzept für zwei Wochen einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen dürfen. Zusätzlich werden bis zu drei Theater- Konzert- oder Opernhäuser in Regionen mit einer Inzidenz über 100 ausgewählt, die unter strengen Auflagen und ebenfalls einem Testkonzept öffnen dürfen.

Ab dem 27. März dürfen die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen wieder mehr als einen Besucher pro Tag empfangen. Dank der Corona-Impfungen ist die Infektionsrate unter älteren Menschen inzwischen sehr niedrig, wie Söder betonte.

Um die Corona-Impfungen vorantzutreiben starten zudem die Impfungen bei Hausärzten. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek verkündete, dass - da der 1. April nun ein Feiertag ist - die Hausärzte bereits ab dem 31. März mit den Impfungen starten. Zunächst sollen 1.500 Arztpraxen mit dem Impfen starten, aktuell laufen jedoch noch Gespräche mit den entsprechenden Ärztevereinigungen. Holetschek hofft, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Hausärzten und ihren Patienten auch zu einer größeren Akzeptanz des Corona-Impstoffes von Astrazeneca führen wird.

Live-Update vom 23.03.2021, 12.20 Uhr: Söder spricht live - diese Corona-Regeln gelten über Ostern in Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo äußern sich ab 12.30 Uhr vor der Presse. Es soll verkündet werden, wie der Bund-Länder-Beschluss zum Oster-Lockdown im Freistaat umgesetzt wird.

++ 13.24 Uhr: Die harten Kontaktbeschränkungen über Ostern begründet Söder mit der immer noch ausstehenden Frage, welche Rolle Geimpfte beim Infektionsgeschehen spielen.

++ 13.21 Uhr: Söder: "Die Wahrheit in der Pandemiebekämpfung liegt in der Impfdose." Die Inzidenz spiele weiterhin eine wichtige Rolle bis in Deutschland eine gewisse Impfquote erreicht ist, wie beispielsweise in Israel. Andere Richtwerte wie der R-Wert seien zudem schwer regional herunterzubrechen.

++ 13.18 Uhr: Holetschek steht weiterhin dazu, dass Astrazeneca ein sicherer Impfstoff sei. Die Hausärzte sollen dahingehend wieder Vertrauen schaffen, was hoffentlich die Astrazeneca-Impfungen vorantreibt.

++ 13.16 Uhr: Holetschek zu Impfungen: Schon zum 31. März soll das Impfen in Hausarztpraxen starten. Die Gespräche mit den entsprechenden Vereinigungen laufen.

++ 13.13 Uhr: Piazolo, wie bereits Söder, zeigt sich enttäuscht gegenüber dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband für den Versuch "mit einem Ultimatum eine Änderung der Impfreihenfolge zu erpressen." Lehrpersonal wurde von der Stiko bereits priorisiert, bisher hätte es laut Piazolo ein "wenn auch eher abstraktes Impfangebot" an die Lehrer gegeben - die Priorisierung steht jedoch.

++ 13.06 Uhr: Piazolo spricht: Die Regeln für den Wechselunterricht oder Präsenzunterricht in den Schulen bleiben auch nach Ostern bestehen. In Grundschulen soll ab einer Inzidenz unter 50 Präsenzunterricht möglich sein, Abschlussklassen sollen ab Inzidenzen über 100 für die Prüfungsvorbereitung im Präsenzunterricht bleiben. Es soll ab Inzidenz 100 eine Testpflicht für Lehrer und Schüler gelten, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können.

++ 13.04 Uhr: Aiwanger bedauert, dass keine Öffnungen möglich sind: "Sehr viel mehr als das Prinzip Hoffnung können wir ihnen heute nicht bieten." Es wird für Öffnungen auf die Zeit nach Ostern gesetzt.

++ 13.01 Uhr: Zusätzlich zum Testen und Impfen soll eine App (entweder Luca App oder AKDB App) sollen in den Kommunen angewendet werden. Eine Auswahl dazu wird bis Ende der Osterferien eine Entscheidung fallen.

++ 12.59 Uhr: "Mich bedrückt die immer lauter werdende Auseinandersetzung um Schule." Das Interesse der Kinder soll im Vordergrund stehen, die Jugend solle nicht immer schlecht geredet werden.

++ 12.57 Uhr: Söder zu Schulen: Bis Ostern werden die bisherigen Regeln beibehalten. Nach Ostern sollen auch die Q11 und 11. Klassen in BOS und FOS zu den Abschlussklassen zählen. Schüler und Lehrer sollen zwei Mal die Woche die Möglichkeit zum Schnelltest bekommen, ab einer Inzidenz von 100 dürfen sowohl Lehrer als auch Schüler nur mit negativem Testergebnis in die Schule öffnen.

++ 12.55 Uhr: Nach Ostern werden Lockerungen für den Einzelhandel in Aussicht gestellt: Bei einer Inzidenz unter 100 sollen alle Geschäfte öffnen können. Über 100 soll es Möglichkeit für Click&Meet geben, wobei ein negatives Testergebnis nötig ist.

++ 12.53 Uhr: Für die Einreise aus dem Ausland - egal ob aus einem Risikogebiet oder nicht - ist ein negativer Corona-Test notwendig.

++ 12.51 Uhr: Söder zu Reisen: Bund und Länder seien enttäuscht über die überraschende Entscheidung des Auswärtigen Amtes gewesen, Mallorca von der Liste der Risikogebiete zu nehmen.

++ 12.49 Uhr: Gottesdienste sollen, wenn möglich, virtuell stattfinden, sind aber weiterhin möglich. Es wird jedoch an die Glaubensgemeinschaften appelliert virtuelle Angebote zu machen.

++ 12.48 Uhr: Söder zu Kontakten: Bei Inzidenz unter 100 bleibt es bei einer Beschränkung von fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten, über 100 darf nur eine weitere Person einen Haushalt besuchen.

++ 12.47 Uhr: Nur Supermärkte dürfen am Karsamstag öffnen, Regeln für To-Go-Angebote der Gastronomie bleiben gleich.

++ 12.45 Uhr: Söder zu Ostern: Von Gründonnerstag bis Ostermontag gilt ein vertiefter Lockdown. Donnerstag und Samstag werden wie Sonn- und Feiertage behandelt, der Bund legt dafür die Rechtsgrundlage.

++ 12.42 Uhr: Die Corona-Infektionen in Bayern sind seit Mitte Februar um 85 Prozent angestiegen. Neben der Inzidenz - die Söder weiterhin als Richtwert verteidigt - deute auch der R-Wert und der Anteil der Mutationen weisen auf den Ernst der Lage hin. Weniger über 80-Jährige infizieren sich, aber mehr jüngere Menschen und die Belastung der Krankenhäuser nimmt wieder zu.

++ 12 41 Uhr: "Die Ungeduld, die wir alle verspüren, darf nicht zu einem Nachteil werden." Daher sei es wichtig, nun durchzuhalten.

++ 12.40 Uhr: Söder warnt, dass durch die Mutation auch Jüngere gefährdet sind, schwer an Corona zu erkranken.

++ 12.38 Uhr: Nach den Osterferien soll es mehr Perspektiven geben, mit mehr Tests und mehr Impfungen.

++ 12.37 Uhr: Der Bund-Länder-Beschluss wird in Bayern im Dreiklang umgesetzt: Vorsicht, Restriktion und Motivation. Bis Ende der Osterferien gibt es keine weiteren Öffnungen.

++ 12.36 Uhr: Söder spricht: "Die Stimmung ist momentan wie das Wetter: leicht depressiv." Die steigenden Infektionszahlen erfordern Handeln, die Mutation darf in der dritten Welle nicht unterschätzt werden.

++ 12.35 Uhr: Söder und die Minister treten vor die Presse.

Ursprüngliche Meldung vom 23.03.2021: Oster-Lockdown in Bayern - welche Regeln gelten?

Am Montag (22.03.2021) haben Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs erneut über die Corona-Maßnahmen beraten. Nach einer mehr als elfstündigen Sitzungen wurde ein verschärfter Lockdown über die Osterfeiertage in Deutschland beschlossen. Nun liegt es an den Ländern die neuen Beschlüsse umzusetzen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und das bayerische Kabinett werden darüber am Dienstagvormittag (23.03.2021) diskutieren.

Grundsätzlich wurde der bisherige Lockdown bis zum 18. April verlängert, die nächsten Bund-Länder-Beratungen sind für den 12. April angesetzt. Über Ostern sollen allerdings noch strengere Regeln gelten und das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren werden. Gründe dafür sind die exponentiell steigenden Infektionen, zunehmende Belastung der Intensivstationen sowie die weitere Ausbreitung der mutierten Virusvarianten.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Beschlüsse auf Bundesebene in Bayern vollständig übernommen. Söder hatte sich bereits im Voraus gegen weitere Lockerungen ausgesprochen. Nach den Beratungen zeigte sich der CSU-Chef zufrieden: "Das Team Vorsicht hat sich durchgesetzt", schrieb er auf Facebook.

Nach der Kabinettssitzung wird Söder gegen 12.30 Uhr vor die Presse treten und die neuen Corona-Regeln für Bayern verkünden. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo werden sich zu den Beschränkungen äußern. Die Pressekonferenz können Sie an dieser Stelle live mitverfolgen.

