Nach der Bund-Länder-Einigung auf eine Verlängerung und Verschärfung der Corona-Einschränkungen will das bayerische Kabinett am Donnerstag (26. November 2020) die konkrete Umsetzung für den Freistaat beschließen. Voraussichtlich um 14 Uhr wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor die Presse treten. Alle Infos bekommen Sie ab 14 Uhr im inFranken.de Live-Ticker.

Live-Ticker: Söder verkündet die Umsetzung der neuen Corona-Regeln in Bayern

Voraussichtlich um 14 Uhr startet die Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo und Gesundheitsministerin Melanie Huml. Die Pressekonferenz können Sie an dieser Stelle live mitverfolgen:

+++ 15.13 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet

+++ 15.12 Uhr: Auf Nachfrage zum Skitourismus in Bayern. Söder: "Alles bleibt zu - wie bisher."

+++ 15.11 Uhr: Auf Nachfrage, ob die Zahl der Personen an Silvester doch noch eingeschränkt werden kann. Söder: "Mitte Dezember gibt es noch eine Bewertung. Aktuell sind 10 Personen möglich und an der Lebensrealität."

+++ 15.08 Uhr: "Bei einer Inzidenz von 200 werden alle Regeln zur Pflicht", so Söder. "Wir handeln nicht so, weil Bayern Vorbild sein will, sondern weil wir das entsprechende Infektionsgeschehen haben", ergänzt er.

+++ 15.02 Uhr: Auf Nachfrage, warum Söder diesmal nicht nachjustiert, vor allem an Silvester: "Wir haben lange diskutiert. Wir haben uns dann im Sinne eins Kompromisses so entschieden. Andere Bundesländer machen ja auch mit, obwohl sie niedrigere Inzidenzen haben als Bayern. Mir is wichtig, dass wir so viel wie möglich gemeinsam schaffen. Wir wollen die Menschen dabei mitnehmen. Wir müssen die Balance finden zwischen der Stimmung der Bevölkerung und der Notwendigkeit der Maßnahmen. Mitte Dezember wird es noch ein Treffen geben. Bis dahin kann noch viel passieren. Ich überlege mir auch eines immer: Sind die Regeln nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gut? Wenn wir Regeln machen, die komplett an der Lebensrealität vorbeigehen, untergräbt das ja die Akzeptanz der Regeln."

+++ 14.57 Uhr: Auf Nachfrage zu Kaufhäusern: "Müssen Kunden gezählt werden?" - Antwort von Aiwanger: "Das war ja jetzt schon eine Regelung, die eingehalten werden musste, dass auf 10 Quadratmetern ein Kunde sein darf. Jeder hat ja seine Quadratmeter und eigentlich gehen ja auch nicht mehr rein. Der Kontrollaufwand für die Geschäftsinhaber wird nicht größer, glaube ich. Im Prinzip müssen sie sich keine andere Kontrollmechanismen einfallen lassen."

+++ 14.56 Uhr: Söder zur Notbetreuung: "Es geht hier auch darum, sich nicht noch gegenseitig zu verunsichern. In der Frage "Schule" rate ich dazu, miteinander zu reden, aber sich nicht gegenseitig zu verunsichern."

+++ 14.54 Uhr: Piazolo auf die Nachfrage zum Thema Notbetreuung: "Vor allem Alleinerziehende, Eltern, die keine Urlaubstage mehr haben - die stehen im Fokus. Allerdings wollen wir es großzügiger auslegen, dass die, die keine Möglichkeit haben, die Kinder zu betreuen, auch darauf zurückgreifen können."

+++ 14.54 Uhr: Auf Nachfrage, ob der Lockdown länger als bis zum 20. Dezember geht. Söder: "Wir werden beraten und die Entwicklungen betrachten."

+++ 14.53 Uhr: "Gerade in dem Bereich Schule, wo viele aufeinandertreffen, sollten wir im Umgang mit anderen achtsam sein. Das ist für unser aller Wohlergehen", so Piazolos Schlusssatz.

+++ 14.51 Uhr: Quarantäne in der Schule: Nach fünf Tagen darf man zurückkommen

+++ 14.50 Uhr: "Die Schüler sollen faire Bedingungen kommen. Wir haben alternative Zeitpläne, auch bei Prüfungen. Wir wollen den Druck minimieren. Das gilt auch für die Lehrpläne und Abschlussprüfungen", so Piazolo.

+++ 14.49 Uhr: "Wenne in Landkreis in der Inzidenz über 300 steigt, dürfen die Gesundheitsämter weitere Maßnahmen aussprechen und zum Beispiel auch die 7. Jahrgangsstufe in den Wechselunterricht schicken."

+++ 14.48 Uhr: "Es war die Entscheidung der Kanzlerin - eine gute Entscheidung - die Familien an Weihnachten und Silvester zusammenkommen zu lassen", sagt Piazolo.

+++ 14.46 Uhr: "Das Infektionsgeschehen hat sich nicht so enwickelt, wie wir uns das erhofft haben. Deshalb müssen wir nochmal nachlegen. Deshalb ist es uns wichtig, dass so wenig Begegnungen wie möglich im offenen Raum stattfinden. Deshalb beginnen die Weihnachtsferien auch eher. Das halte ich für das richtige Zeichen. Es gibt viele Eltern, die sich Sorgen machen", so Piazolo.

+++ 14.44 Uhr: Zu den Schulen: "Die Lösung bietet die Möglichkeit, die Priorität Gesundheit ganz hoch zu setzen - ich persönlich will, dass so viel Präsenzunterricht wie möglich stattfindet. Dieser Kurs hat sich als richtig erwiesen. Das geht allerdings nur mit strengen Hygieneauflagen", so Piazolo.

+++ 14.43 Uhr: Kulutsminister Michael Piazolo übernimmt

+++ 14.42 Uhr: "Das ist ein gewisser Lichtblick, auch wenn die Einschränkungen da sind. Es ist weiterhin wichtig, vorsichtig und umsichtig zu sein und sich an die Maßnahmen zu halten. Die Pandemie macht keine Pause" so Huml.

+++ 14.41 Uhr: "Der Impfstoff wird am Anfang nicht für alle verfügbar sein. Es wird eine Priorisierung geben", so Huml. "Es werden erst diejenigen geimpft, die besonders von Corona betroffen sein könnten."

+++ 14.41 Uhr: Es laufen die Zulassungsverfahren für drei mögliche Impfstoffe

+++ 14.40 Uhr: Personal für die Impfzentren: Dienstleistungsaufträge können auch an Dritte vergeben werden, über 2500 Ärtzinnen und Ärzte wären bereit in den Impfzentren mitzuhelfen

+++ 14.40 Uhr: 97 Impfzentren für Bayern (Stand gestern, 25. November 2020, laut Huml)

+++ 14.39 Uhr: "Wir arbeiten mit Hochdruck daran gerüstet zu sein, wenn ein Impfstoff kommt und die Corona-Impfungen möglich sind", so Huml.

+++ 14.38 Uhr: "Der Teil-Lockdown hat Wirkung gezeigt. Gleichzeitig ist die Lage beunruhigend, wenn man mit Ärzten, Krankenschwestern und Pflegepersonal spricht", so Huml.

+++ 14.37 Uhr: Gesundheitsministerin Melanie Huml übernimmt

+++ 14.36 Uhr: "Gönnen wir den Menschen auch Freude am Leben, sie haben es schwer genug. Gemeins kriegen wir das hin", so Aiwanger.

+++ 14.35 Uhr: "Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Disziplin", so Aiwanger. "Ich wünsche mir, dass an Silvester die Gastronomie nicht durch irgendwelche Garagenparties ersetzt wird und wir wieder Gelder ausgeben müssen und die Infektionskurve wieder nach oben geht."

+++ 14.34 Uhr: Zurück zur Gastromie: "Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder durchstarten können und zum Jahreswechsel wieder auf grün schalten können."

+++ 14.32 Uhr: Die Frage zum Skitourismus: "Wir wissen nicht genau, was Österreich tun wird. Wir hoffen auf Vernunft. Wenn die einen öffnen und die anderen nicht, dann hat man wieder die Probleme mit der Quarantäne an den Grenzen und so weiter", so Aiwanger.

+++ 14.31 Uhr: Die Dezember-Hilfe wird ähnlich ablaufen wie die November-Hilfe, im Januar nächsten Jahres kommt die "Überbrückungshilfe 3" die bis Juni/Juli laufen wird

+++ 14.29 Uhr: Infektionen sind nicht weiter exponentiell weiter gewachsen, die Zahlen bewegen sich noch leicht nach oben, aber in stabiler Form - "Deshalb können wir davon ausgehen, dass wir von den Bürgern nicht noch mehr verlangen müssen", so Aiwanger.

+++ 14.28 Uhr: "Wir hoffen, dass ab Januar eine bessere Zeit kommt", so Aiwanger.

+++ 14.27 Uhr: Zur Gastronomie: Es wird ein Hilfspaket im Dezember geben. Insgesamt sind mit dem Hilfspaket im November eine halbe Milliarde Euro geplant.

+++ 14.26 Uhr: Für die Geschäfte haben wir mit der Quadratmeterlösung eine gute Lösung gefunden, so Aiwanger.

+++ 14.25 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger übernimmt

+++ 14. 24 Uhr: Zum Impfen: "Ich werde mich impfen lassen, sobald es möglich ist. Wenn man das empfiehlt, sollte man auch mit gutem Beispiel vorangehen", sagt Söder.

+++ 14.23 Uhr: Zum Lockdown im Dezember: "Immer mehr Menschen aus der Bevölkerungen wünschen sich sogar mehr Einschränkungen", so Söder.

+++ 14.21 Uhr: Internationale Initiative gegen Skisaison - "Wir setzen auf diese Initiative. Wer doch nach Österreich geht. um Ski zufahren, muss danach 10 Tage in Quarantäne und bekommt keinen Verdienstausfall mehr", so Söder.

+++ 14. 20 Uhr: Tourismus: Touristische Reisen sollten vermieden werden. Skiwandern, "Naturbegegnungen" sind allerdings möglich

+++ 14.18 Uhr: "Weihnachten ist das Fest der Familie. Wir lassen den Kontakt zu. Die Begegnung mit der Familie ist das eigentlich schöne Geschenk an Weihnachten. Zehn Personen sind deshalb erlaubt. Auch an Silvester. Auch, wenn das eher das Fest der Freunde ist. Was den Silvesterabend betrifft: Ich bin kein Freund von Böllern, aber, wenn das jemand in seinem Garten macht oder im Hof, ist das okay. Auf öffentlichen Plätzen ist das Böllern allerdings verboten, da sich sonst zu viele Menschen ansammeln", so Söder.

+++ 14.16 Uhr: Zu den Ferien: "Die Ferien sind eine Herausforderung. Sie führen oft zu einer erhöhten Infektionsgefahr. Schon nach den Sommerferien hatten wir höhere Zahlen, als davor. Und in den Weihnachtsferien kommt die Familie noch näher zusammen - das ist ja ganz normal. Wie alle Bundesländer haben auch wir entschieden, den letzten Schultag auf den 18. Dezember zu legen. Es wird auch eine Notbetreuung geben", so Söder.

+++ 14.15 Uhr: Bei höheren Inzidenzen entscheiden Kommunen über beispielsweise Besuchsverbote in Pflegeheimen oder Kliniken

+++ 14.15 Uhr: Bei Corona-positivem Schüler bleibt die Klasse nur noch für fünf Tage in Quarantäne

+++ 14.14 Uhr: Leistungsnachweise in der Schule sollen aufgrund der Pandemie angepasst werden

+++ 14.12 Uhr: Großes Thema Schule: Wohl der Schüler steht im Vordergrund - Leopoldina empfiehlt dringend, Klassen zu teilen und die Schüler zu entzerren, ab einem Hotspot (Inzidenz ab 200) findet Wechselunterricht statt oder "Hybridunterricht" (Teil ist in der Schule, Teil digital dabei) - nicht betroffen davon: Grundschulen und Abschlussklassen

+++ 14.12 Uhr: Wie gehen wir nun mit Hotspots um: Ab einer Inzidenz von 200 weitere Einschränkungen, wie ein Alkoholverkaufsverbot

+++ 14.11 Uhr: "Bayern hat viele Hotspots. 27 Hotspots haben eine Inzidenz von 400. Warum hat Bayern so viele Hotspots? Nach unserer Einschätzung liegt das daran, dass wir viele kleine Landkreise habe und dass wir viele Grenzbereiche habe. Viele Hotspots sind nah an Hotspots wie Tschechien, Frankreich oder Österreich", so Söder.

+++ 14.10 Uhr: Reduzierung von Kontakten in den Innenstädten: Anstatt 10 Quadratmetern pro Person, gelten nun 20 Quadratmeter pro Person - dementsprechend muss der Zugang in Geschäfte geregelt werden - in den Innenstädten gilt Maskenpflicht, genauso wie auf Parkplätzen oder anderen Kaufbereichen

+++ 14.09 Uhr: Kontaktbeschränkungen: Maximal 5 Personen aus zwei Hausständen, Kinder unter 14 sind davon ausgenommen. Hochschulen, Universität und Erwachsenenbildung: Unterricht findet nur noch digital statt

+++ 14.08 Uhr: Finanzielle Unterstützung für die Wirtschaft und auch Schausteller, da viele Weihnachtsmärkte ausfallen. "Das macht nicht jedes Land. Ein Dankeschön an den Bund an dieser Stelle", so Söder.

+++ 14.07 Uhr: Die Strategie für die nächsten Wochen: Verlängern des Lockdowns im Dezember auf der rechtlichen Grundlage des Infektionsschutzgesetzes

+++ 14.05 Uhr: "Alles, was wir tun, tun wir im Interesse der Menschen und im Interesse der Wirtschaft. Deshalb bleiben wir im Team 'Vorsicht und Umsicht'", so Söder weiter.

+++ 14.04 Uhr: "Wir dramatisieren nicht, wir müssen aber auch realistisch bleiben", so Söder

+++ 14.03 Uhr: Todesfälle steigen -83 in Bayern, 400 Menschen in Deutschland. Geht der Trend so weiter, sterben bis zu 2000 Menschen in Deutschland in Zusammenhang mit Corona

+++ 14.04 Uhr: In Bayern 57.000 Erkrankte - das ist ein neuer Höchststand. die Krankenhäuser laufen voll und die Intensivbetten sind ausgelastet

+++ 14.03 Uhr: "Würden wir einen härteren Lockdown machen, wären die Ergebnisse besser"

+++ 14.02 Uhr: Söder: "Es gibt keine Entwarnung"

+++ 14.01 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beginnt

+++ 14.00 Uhr: Die Pressekonferenz startet

Erstmeldung vom 26.11.2020, 11.00 Uhr: Söder will am Donnerstag Umsetzung für Bayern verkünden

Unter anderem soll der zunächst bis Monatsende befristete Teil-Lockdown mit der Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen aller Art bis 20. Dezember verlängert werden.

Zudem will das Kabinett entscheiden, wie genau es nun an den Schulen weitergehen soll. Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend (25. November 2020) auf eine Strategie für extreme Hotspots verständigt: Demnach sollen "schulspezifisch" Maßnahmen wie Wechsel- oder Hybridunterricht eingeführt werden, wenn regional die Marke von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird - allerdings laut Beschlusspapier erst ab Klasse 8, mit Ausnahme der Abschlussklassen.

Bayern hat Schulen im Blick: Gibt es weitere Corona-Regeln?

Nicht ausgeschlossen ist, dass Bayern hier noch etwas weitergehende Regelungen erlässt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte jedenfalls am Mittwochabend über das gemeinsame Bund-Länder-Papier: "Das ist an einigen Stellen mir noch nicht ganz so klar genug."

Auch in anderen Punkten könnten Länder von der gemeinsamen Linie abweichen. So wurde eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen jedenfalls über Weihnachten, aber "längstens" bis 1. Januar beschlossen. Hier ist also denkbar, dass Bayern oder andere Länder für Silvester am Ende bei strengeren Kontaktbeschränkungen bleiben.

Söder (CSU) hat die Menschen in Deutschland außerdem aufgerufen, beim gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus mitzuziehen. "Jeder kann helfen, wirklich jeder", sagte Söder am Mittwochabend. Er rief etwa dazu auf, trotz gewisser Lockerungen an Weihnachten und Silvester nun nicht "die große Party zu feiern". Gerade Weihnachten solle in diesem Jahr eher ein "Fest der Familie" sein, erklärte er.

"Ohne Zweifel schwere Monate": Söder und Merkel rufen zur Solidarität auf

Die Verlängerung und Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen in den Dezember hinein bezeichnete Söder als notwendig. Der Erfolg der bisherigen Maßnahmen sei eben noch nicht so groß wie erhofft.Söder warnte insbesondere auch vor einem drohenden Rückschlag durch die Weihnachtsferien. Deshalb gebe es auch die Bitte, Reisetätigkeiten zu unterlassen. Und er wolle auch nicht den Spaß und die Freude am Skifahren verderben - aber er könne sich etwa das massenhafte Anstehen an Liften und Gondeln eben nicht vorstellen.