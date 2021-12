Markus Söder verteidigt verschärfte Corona-Regeln nach Bund-Länder-Runde

verteidigt verschärfte Corona-Regeln nach Bund-Länder-Runde Ab heute (28.12.2021) gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen

Die aktuellen Corona-Regeln im Überblick

Aus Furcht vor der hoch ansteckenden Coronavirus-Variante Omikron gelten von Dienstag (28. Dezember 2021) an in Bayern verschärfte Regelungen. Nach dem Corona-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einer Woche (21. Dezember 2021) hatte sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dazu geäußert, was die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen für den Freistaat bedeuten. Ab Dienstag (28. Dezember 2021) treten neue Verschärfungen der Maßnahmen in Kraft. Wir haben einen Überblick über die aktuellen Bestimmungen.

Was sich ab dem 28. Dezember in Bayern ändert

Zwar gab es keinen "Weihnachts-Lockdown", ab Dienstag (28. Dezember 2021) werden die Corona-Maßnahmen aber noch einmal verschärft. Und zwar für alle. Das Gesundheitsministerium hat am Montag (27. Dezember 2021) noch einmal auf die Änderungen hingewiesen. Das Ministerium appellierte zudem an die Bevölkerung, die Bestimmungen auch wirklich einzuhalten. "Wir müssen alle gemeinsam verhindern, dass sich – gerade im Hinblick auf die besorgniserregende Virusvariante Omikron – Infektionen weiter ausbreiten", sagte eine Sprecherin.

Die von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen wird Bayern laut Söder eins zu eins umsetzen. Bayerns Ministerpräsident hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Eindämmung verteidigt - insbesondere die neuen Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, die noch vor Jahresende gelten sollen. Die Staatsregierung rechnet wegen der zu befürchtenden Ausbreitung der Omikron-Variante in den kommenden Tagen mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen. Bundesweit war am Montag (27. Dezember 2021) die 7-Tage-Inzidenz erstmals nach längerer Zeit wieder leicht gestiegen.

Ab dem 28. Dezember gelten in Bayern folgende Maßnahmen:

Kontaktbeschränkungen : Ab 28. Dezember gelten auch für Geimpfte und Genesene Kontaktbeschränkungen: Nur noch maximal zehn Geimpfte und Genesene dürfen sich ab dann treffen - Kinder bis 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Auch bei 2G-Regelungen und 2G-Plus-Erfordernissen werden Kinder unter 14 Jahren befreit. Bisher galt das nur für Kinder bis zum Alter von 12 Jahren und drei Monaten.

Die Beschränkungen für Ungeimpfte bleiben weiterhin unverändert bestehen. Damit dürfen sich Angehörige eines Haushalts nur noch mit maximal zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Regeln an Silvester: Neben den Kontaktbeschränkungen wird an Silvester auch ein Versammlungsverbot gelten. Außerdem ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten.

3G am Arbeitsplatz bleibt weiterhin bestehen.

2G-Regel in Kinos, der Gastronomie, im Einzelhandel oder im Theater/bei Kulturveranstaltungen bleib ebenfalls - in Ausnahmen gilt 2G Plus.

Großveranstaltungen ohne Publikum : Nicht nur Sportveranstaltungen werden ohne Zuschauer ausgetragen - auch für große überregionale Kulturveranstaltungen gilt ein Zuschauerverbot.

Tanzveranstaltungen sind komplett untersagt - unabhängig davon, ob sie in Clubs oder Diskotheken oder außerhalb geplant waren.

Betriebe der kritischen Infrastruktur - zum Beispiel Feuerwehr, Polizei oder Krankenhäuser - müssen Pläne ausarbeiten, um Betrieb während der Pandemie zu jeder Zeit aufrechterhalten zu können.

Corona-Regeln in Bayern: Das solltest du wissen

Was in Bayern zudem gilt: Geimpfte Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, sind in Bayern in weiten Bereiche von zusätzlichen Testpflichten befreit. Das heißt: In Bereichen, in denen 2G-plus gilt, müssen Geboosterte keinen negativen Test mehr vorweisen. Die Booster-Impfung ersetze den Test, sagte Söder. Greifen solle dies 15 Tage nach der Auffrischungsimpfung.

Ausgenommen seien aber etwa Alten- und Pflegeheime - dort bleibt es also weiter bei der Testpflicht.

Auch für Geimpfte (ohne Booster) oder Genesene gilt in Bayern keine zusätzliche Testpflicht im Freien mehr. Darunter fallen auch Gärten und Seen unter freiem Himmel, zoologische wie botanische Gärten (inklusive Innenbereiche), Gedenkstätten (inklusive Innenbereiche), Freizeitparks (inklusive Innenbereiche), Ausflugsschiffe sowie Führungen unter freiem Himmel. Bestehen bleibt die 2G-plus-Regel aber für Bereiche, die ihren Schwerpunkt in Innenräumen haben oder großes Publikum anziehen.

2G-Übergangsregel für Kinder und Jugendliche wird verlängert

Auch nach dem Jahreswechsel soll es im Freistaat zunächst bei erleichterten Corona-Regeln für Schülerinnen und Schüler bleiben, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Bis zum 12. Januar 2022 sollen für 12- bis 17-Jährige weiterhin bestimmte Ausnahmen von der 2G-Regel gelten - nämlich in der Gastronomie, für Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen sowie zur eigenen Ausübung sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten. Ursprünglich hatte das Kabinett angekündigt, dass die Übergangsregel Ende des Jahres ausläuft. Ausgenommen von den 2G-Zugangsbeschränkungen sind in Bayern auch alle Kinder unter 14 Jahren.

Markus Söder wiederholte in der vergangenen Woche zudem seine Forderung nach einer Wiederherstellung der epidemischen Lage. Die Ampel-Regierung habe mit deren Aufhebung einen "Kardinalfehler" begangen. Nur durch die Wiederherstellung seien kurzfristige Reaktionen auf Pandemie-Entwicklungen möglich.

Zudem müsse die Versorgung mit Impfstoff - auch mit alternativen Vakzinen wie Novavax - sowie die Öffnung der Impfzentren gewährleistet werden. Um Booster-Impfungen sicherzustellen, brauche es aber klare Regeln, wie Apotheken beim Impfen einbezogen werden können. Die Impfpflicht "muss endlich angegangen werden", um auf Omikron zu reagieren, forderte Söder. Er lege aber Wert darauf, dass ein Vorschlag dazu vonseiten der Bundesregierung komme. Alles andere würde nur zu "Verunsicherung führen".

