Bayern verlängert, aber lockert die Corona-Regeln: Bis zum 2. April bleibt es bei den bisherigen 2G Plus-, 2G- und 3G-Zugangsregeln und bei der Maskenpflicht auch in Schulen oder im Handel - mit einer Ausnahme: In Grund- und Förderschulen entfällt die Maskenpflicht im Unterricht ab kommenden Montag (21.3.), eine Woche später (ab dem 28.3.) auch in den 5. und 6. Klassen.

Das hat das Kabinett am Dienstag (15. März 2022) beschlossen, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) anschließend mitteilte. Der Freistaat nutzt damit - außer eben bei den Grundschülern und in den 5. und 6. Klassen - eine Übergangsfrist für viele bestehende Corona-Regeln, wie sie im aktuellen Bundesinfektionsschutzgesetz vorgesehen ist. Im Handel und anderswo gilt bei Maskenpflicht auch weiterhin der Standard FFP2. Auch die Zugangsbeschränkungen für "vulnerable" Einrichtungen wie Krankenhäuser bleiben bestehen.

Lockerungen ja - aber es bleiben einige Corona-Maßnahmen

Lockerungen gibt es hingegen anderswo: So entfallen alle Kontaktbeschränkungen und Kapazitätsbegrenzungen für Veranstaltungen. Das Tanz- und Musikverbot in der Gastronomie entfällt, ebenso wie eventuell verhängte Alkoholverbote in Städten. Das bisherige Verbot von Volksfesten und Jahresmärkten und das Verbot, auf öffentlichen Plätzen zu feiern, wird abgeschafft. In Kitas soll die Aufteilung in feste Gruppen aufgehoben werden. Diese Lockerungen stehen jedoch noch unter dem Vorbehalt, dass das das neue Infektionsschutzgesetz in Berlin am Freitag (18. März 2022) wie bisher vorgesehen beschlossen wird.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für das überarbeitete Infektionsschutzgesetz sollen an diesem Wochenende eigentlich bundesweit alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen auslaufen. Bleiben sollen nur Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken, im Nah- und Fernverkehr sowie Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen.

Die Länder können allerdings eine Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen. Und: Sollte sich die Corona-Lage regional verschärfen, können die Länder per Landtagsbeschluss wieder strengere Regeln einführen - wobei viele der bislang möglichen Maßnahmen dann ausgeschlossen sind. In Bayern sind die Infektionszahlen zuletzt massiv gestiegen. Auch die Einführung einer Hotspot-Regelung für ganz Bayern ist deswegen in der Diskussion.

Söder kritisiert das neue Infektionsschutzgesetz

Mit der Abschaffung der Maskenpflicht zunächst an Grundschulen setzten sich die Freien Wähler nunmehr gegenüber der CSU durch, die dies zuletzt noch abgelehnt hatte. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) begründete die Entscheidung damit, dass es an den Grundschulen PCR-Pool-Tests gebe und künftig auch in den 5. und 6. Klassen. Zudem belaste das Maskentragen die Kleinsten ganz besonders.

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag (17. März 2022) übte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) viel Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz. Söder sprach von einem "Corona-Rückschritt" und warf der Ampel-Regierung "schlechten Stil" vor. Der Basisschutz gehe Söder nicht weit genug.