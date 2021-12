Bayern vor 22 Minuten

Corona-Regeln

Corona-Regeln in Bayern beim Einkaufen: Hier gilt nächste Woche 2G

Am Freitag (3.12.) hat das bayerische Kabinett die angekündigten Corona-Verschärfungen beschlossen. Dazu zählt die Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel. Ab wann die Maßnahme in Kraft tritt und ob es Ausnahmen gibt, erfahrt ihr in unserem Artikel.