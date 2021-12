Corona-Regeln in Bayern an Weihnachten : Was gilt für private Feiern ?

Geimpfte und Genesene sind überwiegend nicht von Kontaktbeschränkungen betroffen. Für private Feiern und Zusammenkünfte, die nicht in der Gastronomie stattfinden, soll sich das in Bayern bald ändern. Ab dem 20. Dezember 2021 tritt eine Verschärfung für private Feiern für Genesene und Geimpfte in Kraft: Außerhalb der Gastronomie gilt dann eine Teilnehmergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 im Außenbereich.

Bisher galt: Wer außerhalb feiert, also beispielsweise einen Raum gemietet hat, darf nur Gäste mit 2G-plus-Nachweis empfangen. Seit Mittwoch (15. Dezember 2021) entfällt die Testpflicht für Geboosterte in vielen 2G-plus-Bereichen. Somit benötigen Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, bei einer Feier zum Beispiel im Restaurant keinen negativen Test mehr. Wichtig hierbei: die Boosterimpfung muss mindestens 15 Tage zurückliegen.

Ungeimpfte und nicht genesene Personen dürfen sich nur noch mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und zusätzlich höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands treffen. Das geht aus der 15. bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hervor.

Kinder bis zur Vollendung von 12 Jahren und 3 Monaten sind hiervon ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und Partnerinnen bzw. Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

