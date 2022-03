Deutschlandweit gilt seit dem 20. März ein überarbeitetes Infektionsschutzgesetz. In Bayern hat das Kabinett am Dienstag (15. März 2022) die Verlängerung einiger bestehender Maßnahmen beschlossen. Mit einer Übergangsfrist bis zum 2. April 2022 gelten gewisse Regeln also vorerst weiter - so auch die Maskenpflicht im Einzelhandel. Aber wie geht es danach weiter?

Die Maskenpflicht bleibt während der Übergangsfrist in den meisten Bereichen bestehen. Gelockert wird vorerst lediglich in der Schule. Grund- und Förderschüler müssen seit dem 21. März keine Masken mehr am Platz im Unterricht tragen. Am 28. März fällt dann auch die Maskenpflicht für die 5. und 6. Klassen weg. Auf sogenannten Begegnungsflächen - also beispielsweise auf Gängen und Toiletten - bleibt es vorerst bei der Maskenpflicht für alle.

Einzelhandel: Maskenpflicht bleibt bis 2. April - und dann?

Als zentrale Schutzmaßnahme gilt laut Staatsregierung noch bis zum 2. April die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen - also auch im Einzelhandel. Ebenso bleiben vorerst noch die unterschiedlichen Zugangsregeln für Geimpfte, Genesene und Getestete: Für Clubs und Discotheken gilt 2G plus, Zutritt also nur mit zusätzlichem Schnelltest. Bei Kultur- und Sportveranstaltungen gilt weiterhin 2G und in der Gastronomie gilt seit Kurzem die 3G-Regel.

Wer Angehörige in einem Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen möchte, benötigt weiterhin einen tagesaktuellen Schnelltest.

Ab dem 2. April (Samstag) ändern sich die Regeln Stand heute (23.03.2022) noch einmal und werden weiter gelockert: Bundesweit einheitlich soll nach dem 2. April nur noch ein "Basisschutz" greifen, so sieht es das neue Infektionsschutzgesetz vor. Möglich bleiben dann nur noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr. Auch in Fernzügen und Flugzeugen sollen weiterhin Masken getragen werden. Im Einzelhandel soll dann aber voraussichtlich keine Maskenpflicht mehr herrschen.

Ausnahme Hotspot: Unter diesen Umständen können die Regeln wieder verschärft werden

Darüber hinaus soll eine "Hotspot-Regelung" den Ländern strengere Maßnahmen erlauben. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Landtag für eine Stadt, eine Region oder das ganze Bundesland die "Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt.

Die Länder kritisieren diese Ausnahme allerdings derzeit scharf. Zu schwammig sei die Hotspot-Regelung und zudem nicht rechtssicher. Der Bund müsse hier laut bayerischem Kabinett noch einmal deutlich nachschärfen und Klarheit schaffen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte kürzlich öffentlich mit dem Gedanken gespielt, den gesamten Freistaat zum Hotspot zu erklären.

Wie die Regeln für die sogenannten "Hotspots" auf Landesebene aussehen werden, ist noch unklar. Ob beispielsweise auch ganze Bundesländer zu einem Corona-"Hotspot" werden, um einheitlichere Maßnahmen zu gewährleisten, ebenso. In den nächsten eineinhalb Wochen wird sich zeigen, wie Bayern die Hotspots definiert und ob dann ab gewissen Inzidenz-Werten weiterhin Maskenpflicht im Einzelhandel gelten könnte.

Fazit: Fällt die Maskenpflicht beim Einkaufen?

Das neue Infektionsschutzgesetz sorgt dafür, dass nach der Übergangsfrist in vielen Bereichen des täglichen Lebens Lockerungen in Kraft treten. So auch in Supermärkten und Discountern wie Aldi, Rewe und Co.. Doch die Bundesländer können von strengeren Vorschriften Gebrauch machen.

Bis zum 2. April gilt in Bayern definitiv weiterhin Maskenpflicht beim Einkaufen - und zwar nach dem Standard FFP2. Wenn das bayerische Kabinett keine strengen Hotspot-Regeln erstellt, fällt die Pflicht zum Masketragen im Supermarkt Anfang April weg.

