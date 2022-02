Bayerisches Kabinett beschließt Corona-Lockerungen

Kurz vor der Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch beriet das bayerische Kabinett am Dienstag über den künftigen Kurs in der Corona-Politik. Wie erwartet, verkündete das Kabinett weitreichende Lockerungen, beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen. Nach der Kabinettssitzung gab es eine Pressekonferenz. Hier gibt es die wichtigsten Punkte in der Zusammenfassung und die PK zum Nachlesen.

Lockerungen nach Kabinettssitzung: Die wichtigsten Punkte im Überblick

In einer Pressekonferenz informierte das bayerische Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Wirtschaftsminister Aiwanger über Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Bayern. Dies sind die wichtigsten Punkte im Überblick.

Kontaktbeschränkungen : Geimpfte und Genesene dürfen sich in Bayern von Donnerstag an wieder in beliebig großen Runden privat treffen, nicht nur zu zehnt wie bisher. Die bislang geltenden Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene werden komplett und ersatzlos gestrichen. Die Kontaktregeln für Ungeimpfte bleiben dagegen bis auf Weiteres unverändert: Sobald auch nur ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands treffen, Kinder unter 14 nicht mitgezählt.

: Geimpfte und Genesene dürfen sich in Bayern von Donnerstag an wieder in beliebig großen Runden privat treffen, nicht nur zu zehnt wie bisher. Die bislang geltenden Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene werden komplett und ersatzlos gestrichen. Die Kontaktregeln für Ungeimpfte bleiben dagegen bis auf Weiteres unverändert: Sobald auch nur ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands treffen, Kinder unter 14 nicht mitgezählt. 2G statt 2G plus : Bayern lockert die Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene: Weite Bereiche des öffentlichen Lebens, etwa Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen, sind von Donnerstag an wieder ohne zusätzlichen Test oder Booster-Impfung zugänglich. Überall dort, wo bislang noch die 2G-plus-Regel gilt, gilt also künftig nur noch 2G. Konkret betrifft dies den Bereich Sport und Kultur (etwa Theater, Opern, Kinos), öffentliche und private Veranstaltungen, Messen, Tagungen und Kongresse sowie Freizeiteinrichtungen diverser Art.

: Bayern lockert die Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene: Weite Bereiche des öffentlichen Lebens, etwa Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen, sind von Donnerstag an wieder ohne zusätzlichen Test oder Booster-Impfung zugänglich. Überall dort, wo bislang noch die 2G-plus-Regel gilt, gilt also künftig nur noch 2G. Konkret betrifft dies den Bereich Sport und Kultur (etwa Theater, Opern, Kinos), öffentliche und private Veranstaltungen, Messen, Tagungen und Kongresse sowie Freizeiteinrichtungen diverser Art. Mehr Zuschauer : Bayern hebt die maximale Zuschauerzahl für Kultur- und Sportveranstaltungen an: Von Donnerstag an sind, etwa auch bei Bundesliga-Spielen, wieder bis zu 25.000 Zuschauer erlaubt - bisher waren es 15.000. Die Kapazitätsgrenzen - im Sport maximal 50 Prozent Auslastung, im Kultur-Bereich 75 Prozent - bleiben aber unverändert.

: Bayern hebt die maximale Zuschauerzahl für Kultur- und Sportveranstaltungen an: Von Donnerstag an sind, etwa auch bei Bundesliga-Spielen, wieder bis zu 25.000 Zuschauer erlaubt - bisher waren es 15.000. Die Kapazitätsgrenzen - im Sport maximal 50 Prozent Auslastung, im Kultur-Bereich 75 Prozent - bleiben aber unverändert. 3G statt 2G : In Bayern haben auch Ungeimpfte von Donnerstag an wieder Zugang zu einigen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens - wenn sie stattdessen einen negativen Test vorweisen. 3G statt wie bisher 2G gilt dann unter anderem für Hochschulen, außerschulische Bildung, berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Musikschulen, Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Fitnessstudios und Solarien.

: In Bayern haben auch Ungeimpfte von Donnerstag an wieder Zugang zu einigen weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens - wenn sie stattdessen einen negativen Test vorweisen. 3G statt wie bisher 2G gilt dann unter anderem für Hochschulen, außerschulische Bildung, berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Musikschulen, Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Fitnessstudios und Solarien. Schülerinnen und Schüler : Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die in der Schule regelmäßig auf das Corona-Virus getestet werden, sind künftig Genesenen oder Geimpften gleichgestellt. Sie haben künftig also auch ohne Corona-Impfung zu allen 2G-Bereichen Zugang.

: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die in der Schule regelmäßig auf das Corona-Virus getestet werden, sind künftig Genesenen oder Geimpften gleichgestellt. Sie haben künftig also auch ohne Corona-Impfung zu allen 2G-Bereichen Zugang. Handel: Für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe entfällt die Begrenzung der Kundenzahl von einem Kunden auf 10 Quadratmeter.

Von der Bund-Länder-Runde am Mittwoch erwartet Bayern zudem "weitere Öffnungsperspektiven" für die Gastronomie, das Beherbergungswesen sowie für Schankwirtschaften, Clubs und Diskotheken. "Bayern kann sich dabei vorstellen, die Gastronomie und das Beherbergungswesen bald generell nach 3G zu öffnen", heißt es im Kabinettsbeschluss. "Schankwirtschaften, Clubs und Diskotheken könnten vorsichtig unter den Bedingungen von 2G plus geöffnet werden." Hier will Bayern aber nicht im Alleingang handeln, sondern hofft auf bundesweite Schritte.

Impfpflicht, Kontaktbeschränkungen, G-Regeln: Die PK im Liveticker zum Nachlesen

+++ Ausgenommen sie aber die Impfpflicht: Denn die sei eben eine und vielleicht die einzige langfristige Möglichkeit, das Coronavirus zu besiegen.

+++ Aufgabe des Staates sei, die Infrastruktur bereitzustellen, Schulen und das Gesundheitssystem zu schützen. Aber es sei nicht die Aufgabe, alle Menschen zu erziehen. Deshalb müsse auch mehr Privatverantwortung geben.

+++ Söder betont nochmal, dass er für eine allgemeine Impfpflicht sei. Obwohl alle dafür seien, würde sich die Bundesregierung sich nicht bewegen. Das verstehe ich nicht, so Söder.

+++ Laut Söder wird eine einrichtungsbezogene Impfpflicht nur wegen Bayern kommen. Denn ohne Bayern wäre die Impfpflicht in ihrer geplanten Form wegen rechtlichen Fehlern später zurückgenommen worden.

+++ Holetschek weist Vorwürfe aus Berlin hinsichtlich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zurück. Es ging hier aus seiner Sicht um konkrete Regelanfragen - nicht um eine generelle Problematik. Dies sei falsch dargestellt worden.

+++ Laut Söder würden die fehlenden klaren Regeln der Bundesregierung das Lager der Querdenker stärken.

+++ Auf die Frage zur allgemeinen Impfpflicht äußert Söder großes Bedauern. Die Bundesregierung hätte die Entscheidung verzögert. Söder spricht von einem Regierungsversagen. Es gäbe keinenadministrativen Vorschlag für eine allgemeine Impfpflicht.

+++ Nun beginnt die Fragerunde.

+++ Der Gesundheitsminister kritisiert Berlin hinsichtlich der komplizierten Regelungen und Fehlern beispielsweise bei der CovPass-App.

+++ Holetschek sieht keinen Freedom day kommen, man müsse vielmehr schrittweise Maßnahmen abschaffen.

+++ Man müsse die Lage im Gesundheitssystem aber weiter im Auge behalten.

+++ Trotz der hohen Infektionszahlen habe sich die Lage in den Krankenhäusern entspannt.

+++ Nun spricht Gesundheitsminister Holetschek

+++ Es werde auch keine Hotspot-Regelung geben, die zu weiterführenden Einschränkungen führen könnten. Dies nehme gerade den Unternehmen laut Aiwanger viele Sorgen.

+++ Beim Handel werde die Quadratmeterbegrenzung aufgehoben

+++ Aiwanger betont die atemberaubenden Zahlen, die als Förderung in die Wirtschaft geflossen sind. Umso wichtiger sei es, hier Lockerungen voranzutreiben.

+++ Aiwanger kritisiert die unterschiedliche Auslegung des Genesenenstatus bei Geimpften und Ungeimpften. Letztere sollen laut RKI nur 90 Tage als genesen gelten.

+++ Man komme jetzt langsam aus der Problemzone.

+++ Jetzt spricht Wirtschaftsminister Aiwanger.

+++ Solange das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, sollte sich der Staat laut Söder immer mehr zurückziehen und Regeln zurücknehmen. Angebote wie Masken und Impfungen seien auch persönliche Entscheidungen.

+++ Söder ist optimistisch, dass es einen anderen Frühling und Sommer geben wird, als vergangenes Jahr. Es könnte auch wieder mehr Großveranstaltungen geben.

+++ Richtig wäre zudem, wenn es eine allgemeine Impfpflicht gebe, und nicht aufgeteilt noch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht.

+++ Die Impfpflicht sei richtig, aber sie komme zu spät. Man habe sie schon im Dezember gebraucht, sagt Söder.

+++ Demnach bleibe man rechtstreu - die Anpassungen der Impfpflicht seien richtig, würden aber noch nicht ausreichen. Man wünsche sich weitere Anpassungen.

+++ Jetzt spricht Söder zum Thema Impfpflicht.

+++ Es sollen möglichst viele Regeln für Unternehmen sollen vereinheitlicht werden um Komplexität zu reduzieren.

+++ Bei der Gastronomie soll es ebenfalls Lockerungen geben, dies wird aber nicht sofort geschehen, sagt Söder.

+++ Bei Bildungsangeboten, z.B. auch an Universitäten soll 3G gelten.

+++ Auch bei Kulturveranstaltungen gilt 3G.

+++ Für alle Sportaktivitäten gilt in Zukunft 3G, z.B. auch Fitnessstudios und Solarien.

+++ Bei Sportveranstaltungen wird es eine Grenze von 25.000 Zuschauern geben.

+++ Es gibt einen Stufenplan: Aus 2G-Plus wird 2G, aus 2G wird 3G.

+++ Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte wurden nun aufgehoben.

+++ Die pandemische Lage wird verlängert - voraussichtlich bis zum 19.3.2022.

+++ Söder betont, man sei Team Vorsicht nicht Team Stur.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag eine stufenweise Exit-Strategie aus den Corona-Beschränkungen gefordert, also einen Stufenplan, um die Regeln bundesweit schrittweise zurückzufahren. Unter anderem sagte er: Die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich können jetzt auch aufgehoben werden. Bisher dürfen im privaten Raum maximal zehn Personen zusammenkommen, sofern alle geimpft oder genesen sind. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei weiteren Menschen treffen. Als denkbar gelten auch weitere Lockerungen der 2G- und der 3G-Regeln.

Bund und Länder erwägen inzwischen einen Drei-Stufen-Plan für die weitgehende Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen bis Mitte März. Das sieht ein zwischen Kanzleramt, Vorsitz und Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Nordrhein-Westfalen und Berlin, abgestimmter Vorschlag vor, der am Montag publik wurde. In einem ersten Schritt sollen demnach unter anderem private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene mit mehr Teilnehmern ermöglicht werden - diesen Schritt dürfte Bayern also am Dienstag quasi vorwegnehmen. rowa/mit dpa

Vorschaubild: © Daniel Löb/dpa