Bayerisches Kabinett hat am Mittwoch (3. November 2021) neue Corona-Maßnahmen beschlossen

Verschärfungen treten bereits ab Samstag (6. November 2021)

Ministerpräsident Markus Söder hat Beschlüsse auf Pressekonferenz bekannt geben

Die bayerische Staatsregierung hat am Mittwoch (3. November 2021) auf die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen reagiert und Verschärfungen bei den Eindämmungsmaßnahmen beschlossen. Unter anderem wurde die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eingeführt. Auch bei der Krankenhaus-Ampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken gibt es Neuerungen - die eine Ausweitung der 2G-Regel zur Folge haben.

Die verschärften Corona-Regeln im Überblick

Zur Bekämpfung der stark gestiegenen Corona-Infektionen hat die bayerische Staatsregierung die vorübergehende Wiedereinführung der Maskenpflicht an Bayerns Schulen sowie verschärfte Regeln für die Krankenhaus-Ampel beschlossen. Zudem sprach sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vehement für eine flächendeckende Drittimpfung gegen das Coronavirus aus. Corona sei "mit aller Macht zurück", sagte Söder nach der Kabinettssitzung am Mittwoch in München. "Das Virus bleibt einfach heimtückisch, und es bleibt da."

Die Corona-Infektionszahlen waren zuletzt in Bayern stark gestiegen. Über das Wochenende wurde ein Allzeithoch bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Die Zahl der Intensivpatienten in bayerischen Krankenhäusern liegt am Mittwoch (3. November 2021) bei 458. Wenn die neuen Regeln ab Samstag (6. November 2021) in Kraft treten, dürfte also bereits ab Samstag "Warnstufe Gelb" herrschen.

Die Änderung der 14. Bayerischen Infektionschutzmaßnahmenverordnung tritt ab Samstag (6. November 2021) in Kraft. Folgende Verschärfungen wurden beschlossen:

Die Warnstufe "Gelb" der Krankenhausampel wurde neu definiert. Während die Stufe "Gelb" bisher erreicht wurde, wenn landesweit 1200 Corona-Patienten in bayerischen Kliniken eingewiesen wurden, springt die Ampel springt ab Samstag auf "Gelb" , wenn bayernweit 450 Intensivbetten belegt sind. Dann treten zusätzlich Schutzmaßnahmen in Kraft: Vielerorts muss dann wieder eine FFP2-Maske getragen werden, wo zuletzt medizinische Masken ausreichend waren. Überall, wo bisher die 3G-Regel galt - also Einlass nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete, gelte dann die 3G-plus-Regel (PCR-Test statt Schnelltest). Wo zuvor 3G-Plus galt, gilt dann 2G (geimpft, genesen). Für Clubs, Diskotheken und Bordellbetriebe wird von 3G Plus auf 2G verschärft: Zugang haben dann nur noch Genesene und vollständig Geimpfte, alle anderen müssen draußen bleiben. Ausgenommen bleibe Einzelhandel und Personen-Nahverkehr. Bei 3G bleibe es etwa im Hochschulbereich und bei Ausbildungseinrichtungen.

Die Warnstufe "Rot" zeigt die Ampel, wenn landesweit 600 Intensivbetten belegt sind. Dann gilt zum Beispiel die 3G-Regel am Arbeitsplatz . 2G wird deutlich ausgeweitet. Für die Gastronomie gilt dann flächendeckend die 3G-Plus-Regel - es bedarf für den Restaurantbesuch Ungeimpfter, die nicht genesen sind, eines PCR-Tests. Die Regelungen einer roten Krankenhaus-Ampel gelten auch für Hotspots , in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300 und eine Intensivbetten-Auslastung von mehr als 80 Prozent vorherrscht.

Wiedereinführung der Maskenpflicht an Bayerns Schulen : Nach den Herbstferien, also ab 8. November 2021, müssen in den Grundschulen für eine Woche und in den weiterführenden Schulen für zwei Wochen wieder Masken auch am Platz und unabhängig vom Mindestabstand getragen werden (gilt im Unterricht und auf den sogenannten Begegnungsplätzen im Schulgebäude, aber nicht unter freien Himmel, also im Pausenhof). Für die weiterführenden Schulen sind dann medizinische Masken oder FFP2-Masken vorgeschrieben, für die Grundschüler reichen Alltagsmasken. Kommt es dennoch zu einem Infektionsfall in einer Klasse, werden alle Klassenangehörige künftig eine Woche lang an jedem Schultag getestet.

Söder für flächendeckende Drittimpfung und Abstimmung auf Bundesebene

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich zudem vehement für eine flächendeckende Drittimpfung gegen das Coronavirus in Deutschland ausgesprochen. "Es macht Sinn, dass jeder einen Antikörpertest macht", sagte Söder am Mittwoch. "Am Ende wird jeder zu einer Auffrischungsimpfung kommen müssen", fügte er hinzu. Erfahrungen etwa aus Israel zeigten, dass die Drittimpfung massive Fortschritte in der Pandemiebekämpfung bringen könne.

Es brauche jetzt dringend auch eine Abstimmung auf Bundesebene in dieser und anderen wichtigen Fragen bei der Pandemiebekämpfung. Er könne sich eine Ministerpräsidentenkonferenz oder ein anderes Gesprächsformat vorstellen, sagte Söder. "Wir müssen eine gemeinschaftliche Linie in der Corona-Bekämpfung haben."

"Der Booster ist der beste Schutz", sagte Söder. "Es ist eine Pandemie der Ungeimpften." Corona sei "mit aller Macht zurück", und zwar vor allem in den Regionen, in denen die Impfquote niedrig ist. In den Hotspots sei kein Intensivbett mehr frei. Entscheidend sei, dass neben der Behandlung von Covid-Patienten andere Operationen nicht abgesagt werden dürften.

Verschärfte Corona-Regeln: So lief die Pressekonferenz (Live-Ticker)

++ 13.40 Uhr: Söder wirbt nochmals für "MPK".

++ 13.37 Uhr: "Booster-Impfungen: Ist das schon eine bayerische Impfempfehlung?" - Holetschek: "Wir brauchen diese Impfungen für alle. 81 Impfzentren sind im Stand-by-Modus. Gemeinsamer Weg: Mit Ärzten sprechen, was sie übernehmen können."

++ 13.32 Uhr: "Warum wird 2G nicht ambitionierter durchgeführt?" - Söder: "Zwei Dinge verbinden: Keine weitere Spaltung der Gesellschaft, aber weiter Kurs halten".

++ 13.30 Uhr: Jetzt dürfen die anwesenden Journalisten Fragen stellen.

++ 13.29 Uhr: Appell an gesamte Gesellschaft: Solidarität mit denjenigen, die sich nicht impfen lassen können - nämlich die Unter-Zwölfjährigen in den Schulen. Piazolo: "Impfen lassen oder testen lassen!"

++ 13.26 Uhr: Maskenpflicht in Schulen wird wieder eingeführt - nach den Herbstferien (also ab 8. November): zwei Wochen für weiterführende Schulen, eine Woche für Grundschulen. Verlängerung ist möglich. FFP2-Maske oder medizinische Maske benutzbar, für Jüngere auch Community-Masken erlaubt.

++ 13.24 Uhr: Kultusminister Michael Piazolo hat das Wort. Präsenzunterricht ist "oberste Maxime" in diesem Schuljahr.

++ 13.22 Uhr: "Keiner will erleben, was wir in den ersten Wellen erlebt haben". Holetscheks Appell: "Dass Pflegekräfte aufhören, darf uns nicht kalt lassen!"

++ 13.19 Uhr: Verschärfte Regeln: 3G wird zu 3Gplus und 2G. "2G wird zentral, wenn die Ampel auf Rot springt" - Gastronomie, Hotellerie und körpernahe Dienstleistungen als Ausnahmen.

++ 13.16 Uhr: Jetzt spricht Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Er spricht von einem "Dynamik, die so nicht vorhersehbar war". Ärzte berichten von einem drohenden Kollaps, konsequente Maßnahmen nötig, um Überbelastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden.

++ 13.15 Uhr: Söder abschließend: "Das Virus ist gekommen, um länger zu bleiben." Impfen sei der einfachste Weg, um Freiheit zu erlangen - mehr Initiativen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. "Freedom Day" ist eine absurde Debatte.

++ 13.13 Uhr: Kontaktbeschränkungen wie in Baden-Württemberg nicht umsetzbar. Dennoch sollen die Kontrollen strenger werden. Krankenhäuser erhalten Covid-Zuschlag pro Patient - die Hälfte des Geldes soll an die Pflegekräfte gehen.

++ 13.12 Uhr: Bei "roter Ampel" - 3G am Arbeitsplatz, 2G wird deutlich ausgeweitet. Handel und ÖPV sind ausgenommen.

++ 13.10 Uhr: "Einen Lockdown wird es nicht geben". Maßnahmen: Maskenpflicht in Schulen für zwei Wochen; Krankenhaus-Ampel erhält zusätzlichen Bereich - nämlich Hotspot: ab 300er-Inzidenz und über 80 Prozent Intensivbetten-Auslastung.

++ 13.07 Uhr: "Der Booster ist der beste Schutz": Drittimpfung nicht nur für 70-Jährige, sondern für alle (wenn die 6-Monats-Frist vorbei ist). Geklärt werden muss, ob die Booster-Impfung von Hausärzten oder in Impfzentren vorgenommen werden wird.

++ 13.06 Uhr: In Bayern sind zwei Drittel der Menschen geimpft, ein Drittel noch ungeimpft.

++ 13.05 Uhr: Söder mit dringendem Appell: "Es wäre sinnvoll, wenn es bald Bund-Länder-Gespräche gibt".

++ 13.04 Uhr: Es gehe nicht nur um Covid - wichtige OPs, beispielsweise bei Krebspatienten, dürften nicht verschoben werden, so Söder. Situation ist quantitativ, aber auch psychologisch-qualitativ problematisch.

++ 13.03 Uhr: Söder spricht von angespannter Situation in Krankenhäusern, teilweise ist die Situation sogar dramatisch. In Hotspots gibt es keine freien Intensivbetten mehr.

++ 13.02 Uhr: Viele Hotspots in Bayern, teilweise mit Rekordwerten. "Es ist eine Pandemie der Ungeimpften". Unterschiedliche Schwerpunkte in Bayern - hohe Infektionszahlen in Regionen mit niedriger Impfquote.

++ 13.00 Uhr: Söder: "Corona ist mit aller Macht zurück - es steht uns ein harter Winter bevor".

Die PK nach der Sondersitzung hat um 13 Uhr begonnen.

Die Vorberichterstattung: Kabinett berät über diese Punkte

Außerdem hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgeschlagen, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen in den Hotspots nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) zuzulassen. Hierbei kamen ihm die besonders betroffenen Kommunen der Landesregierung allerdings bereits zuvor.

Am Freitag (29. Oktober 2021) hatten bereits mehrere besonders stark betroffene Landkreise Südbayerns und die Stadt Rosenheim entsprechende Maßnahmen beschlossen, am Dienstag zogen die Landkreise und kreisfreien Städte im gesamten Regierungsbezirk Niederbayern nach. In den betroffenen Kommunen ist die Auslastung der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen bereits wieder am Anschlag, die Kommunalpolitiker sprachen von einer Situation, die "zunehmend dramatisch" werde.

Ein Streitpunkt in den Beratungen könnte die Maskenpflicht im Unterricht werden. Die Freien Wähler haben sich vor der Kabinettssitzung gegen eine Rückkehr zur Maskenpflicht für Schüler am Sitzplatz ausgesprochen. "Wir Freien Wähler sehen es sehr skeptisch, wieder eine generelle und flächendeckende Maskenpflicht an Schulen einzuführen", sagte ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochausgabe).

Streitthema Maskenpflicht im Unterricht: Freie Wähler machen klare Ansage

"Noch ist die Schwelle für weitere Schutzmaßnahmen an Schulen nicht erreicht", sagte der Abgeordnete weiter. "Wenn wir jetzt die Maskenpflicht einführen und sich die Lage dann Richtung Winter weiter verschärft, haben wir ganz schnell wieder die Debatte, Schulen komplett zu schließen." Die Maskenpflicht im Unterricht war in Bayern erst Anfang Oktober aufgehoben worden.

Die Beschlüsse des Kabinetts werden gegen 13.00 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Neben Ministerpräsident Markus Söder werden auch Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Presse treten.

