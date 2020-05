Corona-Krise: Golfplatz in Bayern öffnet trotz Verbots

Viele Menschen sind aufgrund der Corona-Krise in ihrem Alltag eingeschränkt und können nicht mehr allen Tätigkeiten nachgehen. Obwohl nach und nach die Beschränkungen gelockert werden, dürfen einige Sportarten noch nicht fortgeführt werden. Viele fragen sich etwa, wann Fitnessstudios wieder öffnen.

Auch Golf ist ein beliebter Sport. Warum also sollte ausgerechnet ein Golfplatz in der Corona-Pandemie geschlossen bleiben? Der Geschäftsführer der Golfanlage Bergkramerhof in Wolfratshausen, Josef Hingerl, hält das in Bayern weiter geltende Öffnungsverbot für rechtswidrig und hat die Anlage am Montag (04. Mai 2020) geöffnet. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit sei nicht gewahrt.

Golfplatz wieder geöffnet: "Einstellung des Betriebs am heutigen Tage verfassungswidrig"

Mindestens hundert Golfer seien in der Anlage unterwegs, berichtete Hingerl. "Die Polizei war da und hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgenommen", sagte der 72-jährige Rechtsanwalt. "Das spielt aber keine Rolle, weil ich davon ausgehe, dass die Einstellung des Betriebs am heutigen Tage verfassungswidrig ist."

In vielen anderen Bundesländern dürfe bereits wieder gespielt werden. Sport sei grundsätzlich auch in Bayern erlaubt. Und eine Ansteckung mit dem Coronavirus sei auf einem Golfplatz so unwahrscheinlich wie kaum irgendwo sonst. Der Platz sei 70 Hektar groß. "Wenn hundert Leute spielen, hat jeder 7000 Quadratmeter."

Friseure etwa dürfen seit Montag wieder öffnen und Haare schneiden. "Ich weiß nicht, wie ein Friseur die eineinhalb Meter einhält. Hier sehen sie alle 200 Meter jemanden." Hingerl kündigte an, gegen eine mögliche Schließung durch die Behörden juristisch vorzugehen.