Einer Umfrage zufolge sinkt die Popularität von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weiter: Jeder zweite Bayer ist demnach unzufrieden mit der Arbeit des Regierungschefs.

Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, die die "Augsburger Allgemeine" regelmäßig in Auftrag gibt. Demnach waren 35 Prozent der Befragten sehr, weitere 15 Prozent eher unzufrieden mit Söder.

Der Zeitung zufolge ist dies der schlechteste Wert seit Söders Amtsantritt im März 2018. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Anteil der Unzufriedenen um weitere vier Prozentpunkte an.

Den Abwärtstrend stoppen kann laut Umfrage derweil die CSU: Wäre am Sonntag Landtagswahl im Freistaat, würden 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei den Christsozialen machen. Im Vergleich zum Vormonat gewinnt die CSU damit zwei Prozentpunkte.

