MPK: Corona-Gipfel tagt am Donnerstag ab 14.30 Uhr

tagt am Donnerstag ab 14.30 Uhr Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU ) nimmt ebenfalls teil

) nimmt ebenfalls teil Drohen Bayern erneut härtere Corona-Regeln?

Um 14.30 Uhr beginnt der Corona-Gipfel, an dem Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Ministerpräsident*innen der Länder teilnehmen. Im Anschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor die Presse treten - geplant ist hier 16.30 Uhr. Für Bayern kann diese Konferenz ebenfalls härtere Regeln bedeuten, allerdings hat Bayern schon einige Maßnahmen umgesetzt, über die für den Bund erst heute diskutiert wird, wie etwa Geisterspiele in der Bundesliga.

Konsequenzen für Bayern durch "schärfere regionale Maßnahmen"?

Auf der Agenda des Corona-Gipfels heute stehen Themen, die bereits bekannt sind und nun weiter diskutiert werden. Sie sollen auf den Weg gebracht werden. Bereits am Freitag soll der Bundesrat entsprechende Änderungen im Infektionsschutzgesetz absegnen.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Neben einer partiellen Impfpflicht sind auch Geisterspiele in Stadien sowie schärfere regionale Maßnahmen im Gespräch. Letztere sind vor allem Punkte, die Konsequenzen für Bayern haben könnten.

So sieht der Beschlussentwurf für den Corona-Gipfel am Donnerstag vor, dass die Bundesländer bei einer kritischen Lage schärfere Maßnahmen ergreifen können als der Bund, andererseits können sie die bereits getroffenen Verschärfungen verlängern.

Gelten die bayerischen Corona-Regeln länger als bis zum 15. Dezember?

Konkret heißt das, dass der bayerische Sonderweg, den Markus Söder am Freitag, 3. Dezember, verkündet hat, länger andauern könnte. Damals hatte Bayern etwa bei Fußballspielen Zuschauer untersagt und somit Geisterspiele bereits ab dem 4. Dezember angeordnet.

Bei den Kontaktbeschränkungen geht Bayern ebenfalls bereits einen härteren Weg als andere Bundesländer: Dort dürften ungeimpfte Kinder bis 14 Jahren mitfeiern, ohne die Anzahl der zugelassenen Personen zu beeinflussen. In Bayern zählen sie bereits ab 12 Jahren und drei Monaten zu der Anzahl der Personen hinzu. Grund sei die Möglichkeit, sich ab 12 impfen zu lassen, heißt es in Bayern.

Zunächst mussten die bayerischen Verschärfungen bis zum 15. Dezember zeitlich begrenzt werden. Heute beraten Bund und Länder aber auch darüber, die Möglichkeit für diese Verschärfungen bis zum 15. Februar zu verlängern. Nachdem Bayern in der Vergangenheit mit gewisser Regelmäßigkeit über die Bundesregelungen hinausgegangen ist, kann man auch dieses Mal davon ausgehen, dass der Freistaat, bzw. die bayerische Regierung unter Markus Söder davon Gebrauch macht. Auch bei den2G-Regeln fürs Einkaufen hat Bayern Sonderregeln getroffen - so sind Schuhgeschäfte nur in Bayern Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Auch, wenn die Inzidenz in Bayern am Mittwoch niedriger ist als am Vortag, bleibt die Lage angespannt: Am Mittwoch lag die durchschnittliche Inzidenz in Bayern laut RKI bei 493,2 (Vortag: 520,6). Experten gehen aber von einer "Untererfassung" aus, da Gesundheitsämter und Kliniken schlicht nicht mit der Meldung von Fällen hinterherkommen.