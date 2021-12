Die vierte Corona-Welle rollt und die Politik in Bund und Ländern hat mit aktuellen Regeländerungen reagiert, um die Welle zu brechen.In Bayern wurden am 3. Dezember neue Verschärfungen beschlossen, darunter2G im Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfteund Einschränkungen etwa für Veranstaltungen.

Wie unter anderen der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ankündigte, sollen die Corona-Regeln streng kontrolliert werden - es sei für die Polizei gerade wichtiger, Corona-Sündern zu Leibe zu rücken als Park-Sündern. Der aktuelle Bußgeldkatalog "Corona-Pandemie" vom 26.11.2021 legt fest, welche Strafen für welche Ordnungswidrigkeiten angesetzt sind.

Die Regelsätze für Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Corona starten bei 250 Euro und rangieren bis zu 5000 Euro. Wenn man mehrere Verstöße begeht, summieren sich die Bußgelder auf.

Verletzt jedoch eine Handlung mehrere Tatbestände, so ist nur ein Bußgeld anzusetzen, das in etwa dem höchsten zutreffenden Regelsatz entspricht, aber "die Summe der Regelsätze

der verwirklichten Tatbestände nicht erreicht". Hier die wohl häufigsten Vergehen und der jeweilige Bußgeld-Regelsatz:

Die Straße kann laut Bußgeldkatalog ermäßigt werden. Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So kann das Bußgeld herabgesetzt werden, wenn die Gefahr einer potenziellen Infizierung anderer Personen gering ist.

Auch Einsicht bei Täter*innen, die Anlass geben zur Annahme, dass eine Wiederholung nicht zu befürchten ist, kann zu einer Verringerung der Geldstrafe führen.

Wenn die betroffene Person minderjährig ist, kann die Summe ebenfalls herabgesetzt werden, ebenso, wenn die Geldbuße zu einer "unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung" der betroffenen Person führen würde.

Wie die aktuelle Bußgeldverordnung zu Beginn klarstellt, ist eine Ordnungswidrigkeit "eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes (förmliches Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung) verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt". Im Gegensatz dazu ist eine Straftag eine Handlung, die mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet wird.

Bußgelder werden im Gegensatz zu Geldstrafen durch einen Bußgeldkatalog geregelt. Geldstrafen werden von einem Gericht verhängt. Ordnungswidrigkeiten sind insgesamt geringfügigere Rechtsverletzungen. Eine Straftat muss zudem verfolgt werden, die Ahndung einer Ordnungswidrigkeit liegt im Ermessen der zuständigen Ordnungsbehörde.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.