"Die Lage ist dramatisch, das Gesundheitssystem wird nicht mehr lange halten, es droht ein Kollaps, es droht Triage", machte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Pressekonferenz am Sonntag (14. November 2021) deutlich. Die Geimpften im Land würden "langsam die Geduld verlieren", weil man "im Wesentlichen nur wegen den Ungeimpften" in einer derart schweren Lage sei, so Söder. Er kündigte daher deutliche Verschärfungen für Nichtgeimpfte an, die ab Dienstag greifen.

Inzidenz in Bayern über 550 - fünf Landkreise über 1000

Inzwischen liegen in Bayern fünf Landkreise über einem Wert von 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage. Das heißt: Dort hat sich jede hundertste Person in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert.

Die durchschnittliche Inzidenz in Bayern liegt bei 554,2. Spitzenreiter ist weiterhin der Landkreis Rottal-Inn mit 1280,8 Neuinfektionen innerhalb der letzten 7 Tage. Damit ist der Landkreis nur knapp hinter den beiden deutschen Spitzenreitern angesiedelt - diese kommen aus Sachsen: Am heftigsten tobte die Pandemie laut RKI im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, aus dem eine Inzidenz von 1362,4 gemeldet wurde. Sehr hoch war auch die Inzidenz im sächsischen Landkreis Meißen mit 1298.

Die Inzidenz in Bayern liegt damit deutlich über dem deutschen Durchschnitt. Dieser ist am Dienstag erneut auf einen Höchststand geklettert: Die durchschnittliche Inzidenz in Deutschland liegt bei 312,4 - so hoch wie nie.

Söder: Booster-Impfung schon nach fünf Monaten - 2G gilt flächendeckend

Nun gilt "2G für fast alles", so Söder am Sontnag. Auch in der Gastronomie und in Hotels sollen keine Ungeimpften oder Nicht-Genesenen mehr empfangen werden dürfen. Auch wo 2G gilt, gibt es seit Dienstag wieder Maskenpflicht, etwa im Lokal außerhalb des Sitzplatzes. Söder begründet das mit steigenden Impfdurchbrüchen. 2G sollte "mit gutem Gewissen möglich sein".

Die Maskenpflicht gilt auch in allen Bereichen, in denen nach der 2G-Regel nur Geimpfte und Genesene Zugang haben - es sei denn, der 1,5-Meter-Mindestabstand wird eingehalten. Die Vorschrift greift also bei Veranstaltungen aller Art, in Kinos oder Theatern. Auch unter 3G-Plus-Bedingungen gilt die Maskenpflicht.

In Diskotheken, Clubs und Bordellen gilt 2G, aber mit Maskenpflicht. Optional können Veranstalter auch auf 2G-Plus wechseln, sprich Nachweis plus Schnelltest. Dann entfällt die Maskenpflicht. Für 2G-Plus als gesetzliche Regel fehle aber noch die Grundlage, so Söder.

Gleichzeitig bringe man das "Boostern massiv voran", so der Ministerpräsident. Man empfehle, bereits nach fünf Monaten die Impfungen aufzufrischen, die Impfzentren würden dafür hochgefahren. Der Freistaat Bayern würde dafür "alle Risiken abdecken".

Weihnachtsmärkte werden nicht generell abgesagt

Wegen der ausgelaufenen pandemischen Lage könne man derzeit keine Weihnachtsmärkte absagen, so Söder. Es brauche aus seiner Sicht aber "als Minimum Maske und alles, was Alkohol und Gastronomie betrifft, 2G-Gastro-Inseln".

Es werde eine tägliche Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen geben, sowie dreimal pro Woche Tests in der Kita - analog zu Schulen - und zusätzlich kleinere Gruppen, kündigt Söder an. Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, sollen zudem wieder feste Gruppen in Kitas eingerichtet werden.

Steht die Krankenhaus-Ampel auf Gelb oder Rot, müssen alle Beschäftigten von Alten- oder Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher, auch in Kliniken, müssen jedes Mal einen negativen Schnelltest vorlegen.

Sonderregel für Freizeitaktivitäten bei Jugendlichen

Schon seit vergangener Woche gilt 2G für Theater, Kinos, Museen, Schwimmbäder und andere Freizeiteinrichtungen - lediglich Kinder unter 12 Jahren, für die noch keine Impfung zugelassen wurde, haben weiterhin so Zugang.

Für 12- bis 17-Jährige gilt für sportliche und musikalische "Eigenaktivitäten" eine Übergangsfrist bis Jahresende. Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren bleibt es bei 3G plus - Ungeimpfte haben also weiter Zutritt, aber nur mit einem negativen PCR-Test.

Schüler*innen, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten dabei laut Gesundheitsministerium als getestet, brauchen also beim Friseur keinen negativen PCR-Test.

"Mehr geht rechtlich nicht": Söder will "Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte"

Söder hätte gerne noch weitere Verschärfungen, etwa "Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte", doch das "geht rechtlich nicht", so der bayerische Ministerpräsident. Man brauche auch eine "verankerte Impfpflicht für Berufsgruppen", eine "generelle Maskenpflicht, besonders in den Schulen, FFP-2 im Fernverkehr" sowie eine "Obergrenze für Veranstaltungen".

Der Bund müsse wieder entschädigen "wie letztes Jahr", ein steuerfreier Pflegebonus soll ausgelobt werden. "Wir machen, was geht, vom K-Fall bis zu 2G mit Maske", so Söder und forderte mit Blick auf das geplante Ende der pandemischen Lage Ende November, den "Flickenteppich zu beenden".

Einen "Lockdown für Ungeimpfte" wie in Österreich zu kontrollieren sei rechtlich kaum möglich und "zu kontrollieren schwer vorstellbar", so der bayerische Ministerpräsident. Doch 2G habe "de facto die gleiche Wirkung an der Stelle", weshalb Söder die flächendeckende Einführung dieser Regel befürworte.

