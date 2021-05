München vor 22 Minuten

Corona

"Wichtiger Schritt zur Normalität": Lockerungen in Bayern künftig einen Tag schneller

Unterschreitet ein Kreis in Bayern fünf Tage am Stück einen Schwellenwert, darf nach einer Karenzzeit von zwei Tagen gelockert werden. Diese Übergangsphase verkürzt der Freistaat nun - und weitet eine Ausnahme zur Regel aus, die bereits an Pfingsten zum Einsatz kam.