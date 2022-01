Bayerisches Kabinett äußert sich zu neuen Maßnahmen und möglichem Sonderweg

Kurz nach den Corona-Beratungen von Bund und Ländern hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Zusage für Lockerungen bei Sport- und Kulturveranstaltungen in Bayern erneuert. Man werde in beiden Bereichen mehr Zuschauer zulassen, kündigte Söder bereits am Montagabend (24. Januar 2022) an. Am Dienstag gab das Bayerische Kabinett nach seiner jüngsten Sitzung die Details zu den Änderungen bekannt.

Bayerisches Kabinett gibt Pressekonferenz: mehrere Lockerungen beschlossen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern steigt weiterhin rasant an: Mittlerweile liegt sie bei 984,1 (Stand vom Dienstag, 25. Januar 2022). Die Omikron-Variante mache mittlerweile rund 91 Prozent der Neuinfektionen aus, informierte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) bei der Pressekonferenz. Auch die Hospitalisierungsrate sei angestiegen, die Belegung der Intensivbetten im Vergleich zur Vorwoche aber um 18 Prozent gesunken.

Die bereits angekündigten Lockerungen in den Bereichen Sport, Kunst und Kultur werden ab Donnerstag, 27. Januar 2022, umgesetzt. Für Kultureinrichtungen wie Theater und Kinos bedeutet dies, dass die Zuschauerkapazität von 25 auf 50 Prozent erhöht wird. Das mache laut Herrmann auch neue Hygienekonzepte notwendig, um mehr Gäste einlassen zu können.

Geisterspiele finden nicht mehr statt: 10.000 Zuschauer sind bei überregionalen Großveranstaltungen erlaubt, also beispielsweise bei Bundesliga-Spielen. Für überregionale Sportveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern gilt zudem: Es dürfen maximal 25 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. 2G-Plus, Maskenpflicht, Alkoholverbot und Mindestabstand gelten weiterhin. Die neue Regelung komme vor allem kleineren Vereinen zugute, die mittlerweile auf eine Existenzkrise zusteuern, erklärte Herrmann.

Das Komplett-Verbot für große überregionale Kulturveranstaltungen wird ebenfalls aufgehoben: Werden mehr als 1000 Zuschauer erwartet, darf die Zuschauer-Kapazität auch hier maximal 25 Prozent betragen. Wie bei großen Sport-Events gilt, etwa für Konzerte, eine absolute Personenobergrenze von 10.000 Zuschauern.

Alle Schüler dürfen wieder Angebote der Jugendarbeit nutzen

Lockerungen gibt es auch bei der Jugendarbeit: Minderjährige Schüler*innen, die sowieso regelmäßig vor dem Unterricht getestet werden, dürfen die Angebote wieder nutzen, auch wenn sie nicht geimpft oder nicht genesen sind. Für die Zulassung zu Meisterprüfungen und in Fahrschulen gilt 3G.

In 93 Prozent der bayerischen Schulen findet derzeit Präsenzunterricht statt. Bei den übrigen sieben Prozent sei mindestens eine Klasse im Distanzunterricht, so Michael Piazolo. „Schulen sind keine Pandemie-Treiber“, betonte der Staatsminister, weshalb weiterhin Unterricht vor Ort stattfinden solle.

Keine Änderungen gibt es dagegen im Einzelhandel: Hier gilt weiterhin kein 2G, aber FFP2-Maskenpflicht. In der Gastronomie haben wie bisher nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Die Hotspot-Regelung, also der Lockdown ab einer Inzidenz von 1000, ist immer noch ausgesetzt.

Mehr PCR-Tests nötig: Freistaat will aufstocken

PCR-Tests sollen aufgestockt werden. Außerdem wolle man sich bei der Kontaktverfolgung auf vulnerable Gruppen konzentrieren, erläuterte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). „Wir haben heute keine grundlegenden Änderungen und Verschärfungen beschlossen. Nach unserer Überzeugung gibt es in Bayern bereits jetzt ein höheres Schutzlevel als es in anderen Bundesländern der Fall ist“, fasste Florian Herrmann zusammen.

