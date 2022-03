Corona-Regeln in Bayern: Kabinett trifft sich am Dienstagvormittag (29. März 2022)

Kabinett trifft sich am Dienstagvormittag (29. März 2022) Pressekonferenz ab 13 Uhr: Holetschek und Co. geben Ergebnisse live bekannt

ab 13 Uhr: Holetschek und Co. geben Ergebnisse live bekannt Wie geht es nach dem 2. April mit Bayerns "Basisschutz" weiter?

weiter? Söder übt schon vorab harte Kritik an der Hotspot-Regelung

Trotz landesweit hoher Corona-Inzidenzen soll Bayern nicht zum Hotspot erklärt werden - damit enden am Wochenende die meisten Corona-Beschränkungen. "Wir werden auch keine Hotspots für ganz Bayern machen. Jedenfalls auf absehbare Zeit nicht", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag (28. März 2022). Am Dienstagvormittag berät das Kabinett trotzdem, in welcher Form die Corona-Regeln zukünftig umgesetzt werden sollen. Ab 13 Uhr werden die Ergebnisse live bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Pressekonferenz jetzt live – Das hat das Kabinett für Bayern entschieden

13.06: Eine "gute Zahl" gebe es aber auch zu vermelden: Die Reproduktionszahl habe deutlich abgenommen und liege nun unter 1.

13.04: Das Infektionsgeschehen sei weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, die Inzidenz gehe aber leicht zurück. "Wir haben weniger Fälle, aber trotzdem noch viele", so Herrmann.

13.03 Uhr: Florian Herrmann nennt die beiden "beherrschenden Themen" der Kabinettssitzung, zu der Markus Söder per Video zugeschaltet war: Der Fokus lag dabei auf der Ukraine-Krise und der Corona-Lage.

13 Uhr: Die Pressekonferenz im Foyer des Münchner Prinz-Carl-Palais ist eröffnet. Dabei sind Staatsminister Florian Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Sozialministerin Ulrike Scharf, Kultusminister Michael Piazolo sowie Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.

Markus Söder über Corona-Regeln: "keine verlässliche Grundlage"

Söder betonte vorab: "Wir haben jetzt in Deutschland echt keine verlässliche Grundlage mehr für den Fall, dass es noch schwieriger wird." Nach dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz und einer Übergangsfrist enden die meisten Corona-Beschränkungen am nächsten Wochenende. Söder legte bereits zu den neuen Corona-Regelungen Veto ein. Bayern werde aber weiter die Infektionslage beobachten. Gleichzeitig forderte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag die Länder erneut auf, die Hotspot-Regelungen zu nutzen. An der Pressekonferenz am Dienstag sollen Florian Herrmann, Joachim Herrmann, Klaus Holetschek, Ulrike Scharf, Michael Piazolo sowie Bertram Brossardt teilnehmen.

Es bleiben dann nur noch die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr, in Pflegeheimen und Kliniken sowie eine Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen. Im Handel, in Freizeiteinrichtungen, Schulen und sonstigen Innenräumen fällt die Maskenpflicht weg. Das von der Ampel-Koalition im Bund durchgedrückte neue Infektionsschutzgesetz würde eine Verlängerung der Auflagen nur gestatten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Gebietskörperschaft kann nur dann zum Hotspot erklärt werden, wenn dort eine gefährlichere Virusvariante auftaucht oder eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten droht. Das ist in Bayern nicht der Fall.

"Wir werden in Bayern ein solch schlampiges Gesetz nicht anwenden", sagte Söder. Es sei auch rechtlich nicht umsetzbar. Jeder müsse nun selbst entscheiden, ob er eine Maske trage. Er selbst werde dies in Innenräumen beibehalten. Auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kritisierte die Hotspot-Regelung als "handwerklich äußerst schlecht gemacht". "Wo sind denn die klaren Kriterien? Wir können nur schwammige und unnütze Formulierungen erkennen", sagte er.

Holetschek hätte wie die Gesundheitsminister mehrerer anderer Länder eine Verlängerung der Übergangsregelung für die Maskenpflicht um vier Wochen gewollt - ein entsprechender Antrag scheiterte aber bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag. "In der Sache waren sich alle einig: Die Maskenpflicht in Innenräumen wäre zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich noch sinnvoll – und zwar bundesweit", sagte Holetschek.

Holetschek kritisiert Hotspot-Regelungen: "Handwerklich äußerst schlecht gemacht"

Zugleich forderte Söder den Bund auf, die Quarantäne-Regeln den aktuellen Bedingungen anzupassen. Es könne nicht sein, dass auf der einen Seite zum 2. April die meisten Auflagen endeten, die Quarantäne-Regeln aber unverändert weiter gelten: "Das muss der Bund einfach mal diskutieren. Es gilt sowohl für die kritische Infrastruktur, die Krankenhäuser als auch generell." Wie schon am Wochenende betonte Söder auch, dass es in der aktuellen Lage wichtig sei, "ein bisschen Lebensfreude" zu erhalten.

Die Menschen brauchten Nähe und das Miteinander, ohne dabei die Vorsicht ganz aufzugeben. "Ich bin dagegen, dass man alles absagt, sondern wir bleiben vorsichtig. Aber wir müssen auch ein bisschen versuchen, Normalität in den schweren Zeiten trotzdem zu leben", sagte er. Das Kabinett wird damit am Dienstag nicht über neue Corona-Regeln für den Freistaat entscheiden.

Auch Bayerns Vize-Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatte sich dagegen ausgesprochen, ganz Bayern zum Corona-Hotspot zu erklären. "Die Voraussetzungen sind nicht erfüllt, weil wir weder eine besonders gefährliche Virusvariante haben, noch das Gesundheitswesen flächendeckend vor der Überlastung steht", sagte er der Passauer Neuen Presse am Montag. Für den Fall der Einstufung von ganz Bayern zum Corona-Hotspot hat die FDP der Staatsregierung mit einer Klage gedroht.