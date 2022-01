Corona-Maßnahmen in Bayern: Wird der Freistaat von den bundesweiten Regeln abweichen?

Wird der Freistaat von den bundesweiten Regeln abweichen? Bayerisches Kabinett berät am heutigen Dienstag (11. Januar 2022)

berät am heutigen Dienstag (11. Januar 2022) 2G-plus in Gastronomie: Markus Söder und Klaus Holetschek sind "skeptisch"

sind "skeptisch" Pressekonferenz am Dienstag um 13 Uhr

am Dienstag um 13 Uhr Corona Bayern: Diese Regeln gelten derzeit

Schon im Vorfeld des Corona-Gipfels hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ganz neue Töne angeschlagen: So kritisierte er den Corona-Gipfel am 7. Januar als „zu verfrüht“, da seiner Meinung nach noch nicht genügend Kenntnisse über Omikron vorliegen würden. Nach dem Corona-Gipfel setzte Söder seine Kritik fort. Die bundesweit beschlossene 2G-plus-Regel müsse für Bayern erst geprüft werden. Eine Entscheidung soll am heutigen Dienstag (11. Januar 2022) fallen. Das Bayerische Kabinett kommt um 10 Uhr zusammen. Eine Pressekonferenz mit Holetschek, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Staatsminister Florian Herrmann ist für 13 Uhr angesetzt. Es ist also durchaus möglich, dass Bayern - neben Sachsen-Anhalt - einen Sonderweg geht. Markus Söder hat von "Team Vorsicht" zu "Team Augenmaß" gewechselt.

2G-Plus-Regel in der Gastronomie: Markus Söder zeigt sich skeptisch

Bei der heutigen Kabinettssitzung soll es insbesondere darum gehen, ob Bayern die vereinbarte 2G-plus-Regel auch in Restaurants anwenden will oder nicht. Danach sollen nur noch Geimpfte mit zusätzlichem Test oder mit Auffrischungsimpfung Zugang haben. Ministerpräsident Söder hatte am Freitag aber angedeutet, dass Bayern in der Gastronomie bei der 2G-Regel bleiben könnte: Der Freistaat sei bei 2G plus in der Gastronomie "sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch". "Ich habe den Gesundheitsminister gebeten zu prüfen, ob das aus unserer Sicht wirklich notwendig ist", sagte Söder.

Bayern und Sachsen-Anhalt waren bei diesem Punkt am Freitag aus der gemeinsamen Bund-Länder-Linie ausgeschert und hatten jeweils eine Protokollerklärung abgegeben. Söder verwies etwa darauf, dass Bayern in weiten Bereichen bereits schärfere Regelungen habe. So sind etwa Kneipen und Discos anders als in anderen Ländern ganz geschlossen.

Grüne und SPD fordern allerdings die Umsetzung von 2G plus auch in der Gastronomie. Es sei unverständlich, warum im Wirtshaus ohne Maske und mit Vollbesetzung andere Regeln gelten sollten als etwa in Theatern, sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze. Zudem will das Kabinett über die Verkürzung der Quarantäne für Kontaktpersonen und der Isolierung für Infizierte beraten und entscheiden - Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, die Regeln zu vereinheitlichen und die Fristen zu verkürzen.

Kritisch bemerkte Söder auch, dass die Impfpflichtdebatte auf der Stelle trete und es zunächst nur im Bundestag eine "Orientierungsdebatte" geben solle. Auch fehle aus seiner Sicht eine klare Aussage zum Pflegebonus, der aus bayerischer Sicht "großzügig bezahlt werden muss - an alle, die in der Pflege beschäftigt sind".

Mit Blick auf die Schulen und Kitas betonte Söder, dass diese nach den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz am Montag wie geplant in Präsenz starten könnten. "Da gibt es natürlich Sorgen und ich habe auch Verständnis für die Sorge von Eltern und Lehrern um die Gefahren, die da existieren. Aber umgekehrt ist es die große Herausforderung, Schule zu gewährleisten, Betreuung zu ermöglichen."

Söder zeigte bereits im Vorfeld neue Richtung: "Team Augenmaß"

Die bisherigen Erkenntnisse zur Verbreitung der Omikron-Variante seien noch nicht ausreichend, um auf der Grundlage tragfähige Entscheidungen zu treffen, sagte der CSU-Chef bei "Bild live": "Mir ist es lieber, wir entscheiden dann lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist." Ihm liege noch "kein abschließendes Empfehlungspapier für eine weitreichende Entscheidung, die dann getroffen werden soll für Millionen von Menschen vor", sagte Söder. Das sei "keine sehr stabile Grundlage für eine Beratung."

Er forderte eine "klare Expertengrundlage und juristische Klarheit" - "auch angesichts der aufgewühlten gesellschaftlichen Situation". Gerade für den Mittelstand und Selbstständige gehe es in der Corona-Krise inzwischen wirtschaftlich "ans Eingemachte". Für sie forderte er "mehr Unterstützung, Hilfe und Sensibilität".

Bayerns Ministerpräsident hat sich bislang als Verfechter besonders strenger Corona-Maßnahmen positioniert. "Ich bleibe auch beim Team Vorsicht", sagte er im "Bild live"-Interview. "Aber auch beim Team Augenmaß."

