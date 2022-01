Corona-Maßnahmen in Bayern: Wird der Freistaat von den bundesweiten Regeln abweichen?

Schon im Vorfeld des Corona-Gipfels hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ganz neue Töne angeschlagen: So kritisierte er den Corona-Gipfel am 7. Januar als „zu verfrüht“, da seiner Meinung nach noch nicht genügend Kenntnisse über Omikron vorliegen würden. Nach dem Corona-Gipfel setzte Söder seine Kritik fort. Die bundesweit beschlossene 2G-plus-Regel müsse für Bayern erst geprüft werden. Eine Entscheidung soll am heutigen Dienstag (11. Januar 2022) fallen. Das Bayerische Kabinett kommt um 10 Uhr zusammen. Eine Pressekonferenz mit Holetschek, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Staatsminister Florian Herrmann ist für 13 Uhr angesetzt. Es ist also durchaus möglich, dass Bayern - neben Sachsen-Anhalt - einen Sonderweg geht. Markus Söder hat von "Team Vorsicht" zu "Team Augenmaß" gewechselt.

Die Kabinettsbeschlüsse am Dienstag: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

Nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts am Dienstag (11.01.2022) haben Staatskanzleichef Florian Hermann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in einer Pressekonferenz die neuen Beschlüsse zu den Corona-Regeln im Freistaat bekanntgegeben. Die meisten Maßnahmen gelten ab Mittwoch (12. Januar 2022). Diese Regeln wurden beschlossen:

Die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wird bis zum 9. Februar, um weitere vier Wochen, verlängert. Die beschlossenen Anpassungen gelten ab Mittwoch (12. Januar).

Bei 2G Plus entfällt Testpflicht für Geboosterte direkt nach der Auffrischungsimpfung: Weiterhin sind Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben von der Testpflicht in Bereichen, in denen 2G Plus gilt, ausgenommen. Anders als bisher gilt man in Bayern nicht mehr erst nach 14 Tagen als geboostert, sondern sofort nach dem 3. Piks.

Zusätzlich entfällt die Pflicht zur Vorlage eines zusätzlichen Testnachweises für Personen, die nach vollständiger Immunisierung eine Infektion überstanden haben (Impfdurchbruch).

Minderjährige Schüler*innen sind weiterhin von der 2G-Regelung ausgenommen: Die Ausnahme von 2G in der Gastronomie, im Beherbergungswesen sowie bei sportlicher, musikalischer oder schauspielerischer Eigenaktivität zugunsten minderjähriger Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden, gilt weiterhin und soll auch künftig gelten - immer dann, wenn die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verlängert wird.

Quarantäne-Regeln werden angepasst: Ab sofort wird die Quarantäne-Dauer vereinheitlicht - 10 Tage für alle (für Kontaktpersonen ebenso wie für Infizierte - ohne PCR-Test); es ist möglich, sich vor Ablauf der 10 Tage (nach 7 Tagen) freizutesten. Für Beschäftigte, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten, ist dafür ein PCR-Test notwendig. Schüler und Schülerinnen können sich nach 5 Tagen freitesten. Bei Personen in Isolation gilt dies nur, wenn sie vor der Testung 48 Stunden symptomfrei waren.

Geboosterte Personen müssen nicht mehr in Quarantäne: Geboosterte müssen auch als Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne, das gleiche gilt für frisch Genesene (nach der zweiten Impfung), sobald der Bund die hierfür notwendigen Rechtsänderungen vorgenommen hat. Das soll am Freitag (14. Januar 2022) oder am Samstag (15. Januar 2022) soweit sein.

Geboosterte müssen auch als Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne, das gleiche gilt für frisch Genesene (nach der zweiten Impfung), sobald der Bund die hierfür notwendigen Rechtsänderungen vorgenommen hat. Das soll am Freitag (14. Januar 2022) oder am Samstag (15. Januar 2022) soweit sein. Vorerst kein 2G Plus in der Gastronomie in Bayern: Entgegen der Empfehlungen des Bundes hat sich das Bayerische Kabinett gegen eine Verschärfung der Corona-Regeln in der Gastronomie entschieden. Hier habe man bereits starke Einschränkungen - wie beispielsweise die Sperrstunde sowie die Schließung von Bars und Diskotheken - getroffen. Kontrollen hätten außerdem ergeben, dass es wenig Verstöße gegen die 2G-Regel in Gasthäusern gibt. Deshalb wolle man in diesem Bereich nicht vorschnell handeln. Die Verschärfung wird aber laut der Minister in der nächsten Kabinettssitzung erneut Thema sein.

Die Minister kündigen an, die aktuelle Corona-Lage genau im Blick zu behalten. Eine Anpassung der beschlossenen Maßnahmen sei bereits nach der nächsten Kabinettssitzung in der kommenden Woche möglich. Laut Aiwanger wolle man weiterhin "auf Sicht fahren". Gesundheitsminister Klaus Holetschek sprach sich außerdem deutlich für eine schnelle Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht aus. Für die anstehenden Faschingstage stellen die Minister eine düstere Prognose: In der derzeitigen Corona-Lage sei es unwahrscheinlich, dass Faschingsveranstaltungen stattfinden können.

Die Pressekonferenz live nach der Kabinettssitzung: Welche Maßnahmen werden verschärft?

Staatskanzleichef Florian Hermann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger informieren über die Beschlüsse bezüglich der Umsetzung der Corona-Regeln in Bayern.

Hermann: Als "frisch Geimpft" gilt man bis zu drei Monate nach der Zweitimpfung. Die heute beschlossenen Maßnahmen gelten ab 12. Januar.

Holetschek: Ein digitaler Nachweis für Genesene soll kommen. Im Moment gilt der positive PCR-Test als Nachweis.

Holetschek: Im Bezug auf Johnson & Johnson-Geimpfte sei die zweite Impfung nur eine Auffrischung der Grundimmunisierung. Erst nach der dritten Impfung gelte man hier als Geboostert - hier sind sich die Experten laut dem Minister einig.

Holetschek: Auf die Frage nach der allgemeinen Impfpflicht und der Test-Strategie: Die allgemeine Impfpflicht muss laut Holetschek möglichst schnell entschieden werden. Das "Zaudern und Zögern" an dieser Stelle sei falsch. Der Minister wünsche sich, "dass wir mutig vorangehen". Die allgemeine Impfpflicht sei notwendig. Die Test-Strategie sei im allgemeinen gut, wie sie ist. Bezüglich der Schnelltest-Sicherheit bei Omikron laufen gerade Entwicklungen im Bund.

Aiwanger: Auf die Frage nach Veranstaltungen rund um Fasching: Hier kann man noch keine endgültige Aussage treffen, dennoch sei es unwahrscheinlich, dass solche Veranstaltungen stattfinden können.

Holetschek: Auf die Frage, wie lange man als Geboostert gilt: Im Moment noch unbegrenzt, da es noch keine Entscheidung darüber gibt, ob und wann eine vierte Impfung nötig sein wird.

Aiwanger: Auf die Frage, ob man in Skigebieten Maßnahmen treffen wolle: Man appelliere hier an die Vernunft der Menschen und der Lift-Betreiber. Man könne sich auch im Voraus informieren, in welchen Skigebieten gerade besonders viel los sei. So könne man die Besucherströme entzerren.

Holetschek: Der Bund hat die Möglichkeit geschaffen, auch in Apotheken zu impfen. Es dürfe hier jetzt nur kein Wettbewerb um Impfstoff entstehen.

Holetschek: Auf die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre weitere Maßnahmen an der Hospitalisierungsrate auszurichten, antwortet der Minister, dass die Hospitalisierungsinzidenz nicht als Maßstab dienen dürfe. Wichtig sei es viel mehr auf die Intensivbetten zu achten. Die Entwicklung der Intensivkapazitäten müssten genauestens im Blick behalten werden. Auf die Frage, ob frisch doppelt Geimpfte mit Geboosterten gleichgestellt werden: Doppelt Geimpfte sind nicht mit Geboosterten gleichgestellt, was die Erleichterung bei 2G Plus betrifft. Frisch doppelt Geimpfte bekommen nur Erleichterungen im Blick auf die Quarantäne.

Holetschek: Weist darauf hin, dass der Expertenrat keine eindeutigen Maßnahmen vorgibt. Hier muss die Regierung abwägen, welche Maßnahmen sinnvoll seien. Im Dezember habe man einige Gastronomie-Einrichtungen geschlossen und die Sperrstunde eingeführt. Diese Maßnahmen haben gut funktioniert. Jetzt gelte es im weiteren verhältnismäßig zu handeln. Omikron sei eine große Herausforderung, die es notwendig macht, engmaschig zu entscheiden.

Aiwanger: Auf die Frage, warum man eindeutigen Forderungen von Wissenschaftlern nach verschärften Maßnahmen in der Gastronomie nicht folge, antwortet der Wirtschaftsminister, dass man zum einen im Gasthaus nicht so lang sitze, wie in Kunst- und Kultur-Veranstaltungen. Aber eine gewisse Diskrepanz der Maßnahmen sei nicht von der Hand zu weisen. Aiwanger sei selbst nicht glücklich mit der Situation, er wolle eher bei der Kunst und Kultur lockern, als in der Gastronomie weiter zu verschärfen. Hier müsse man aber die Infektionszahlen abwarten.

13.34 Uhr: Die anwesenden Journalisten stellen Fragen

Die anwesenden Journalisten stellen Fragen Holetschek: In vielen Bereichen sei man noch auf eine bessere Datenlage angewiesen - gerade in Sachen 2G Plus. Hier stehe immer die Verhältnismäßigkeit im Zentrum, ebenso wie der Gesundheitsschutz. Die nächsten Tage und die kommenden Wochen seien entscheidend für die weiteren Maßnahmen.

Holetschek: Man stehe in ständigem Austausch mit Experten und Virologen - hier habe man auch Long Covid und andere Anschluss-Erkrankungen im Blick. Es sei erfreulich, dass die Impfzentren bundesweit offen bleiben. Impfen sei weiterhin die wichtigste Maßnahme gegen die Pandemie.

Holetschek: Omikron wird in den nächsten Wochen die vorherrschende Variante sein. Man blicke mit Sorge in Nachbarländer und hoffe, dass die Lage hier aufgrund der Maßnahmen nicht dramatischer wird. Jetzt sei es nötig abzuwägen. Vor allem die Hospitalisierungsrate muss im Blick behalten werden. Das zentrale Thema sei es, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.

13.29 Uhr: Klaus Holetschek äußert sich

Klaus Holetschek äußert sich Aiwanger: Hoffnung, dass die Infektionszahlen bereits im Januar sinken und man die Maßnahmen weiter anpassen könne. Der Wirtschaftsminister appelliert an die Bevölkerung, vernünftig zu sein und sich an Maßnahmen zu halten.

Aiwanger: Ungeimpfte Jugendliche dürfen derzeit keinen Führerschein machen. Auch das wolle man überprüfen, allerdings sei jetzt noch nicht die Zeit hier zu lockern. Die Maßnahmen sind laut Aiwanger "kein Dauerzustand". Die Hoffnung sei groß, dass Omikron die Infektiosität schneller verliert, als vorherige Corona-Varianten.

Aiwanger: "Wir schließen nicht. Wir schauen uns die Dinge an."

Aiwanger: Wie passen die Einschränkungen von Gastronomie und Kunst und Kultur zusammen? Laut Aiwanger ist das letzte Wort bei den Beschränkungen in der Kultur noch nicht gesprochen. Es sei gut möglich, dass hier bald Erleichterungen kommen. Ebenso sei die Lage in der Jugendarbeit.

Aiwanger: Gerade die Gastronomie sei schon stark eingeschränkt - Sperrstunde, geschlossene Bars und Diskotheken. Deshalb wolle man die Lage nicht noch weiter verkomplizieren. Außerdem habe man bei den Kontrollen in der Gastronomie "eine sehr große Disziplin" festgestellt. Hier wird laut Aiwanger "ordentlich gearbeitet".

Aiwanger: Es sei wichtig "auf Sicht zu fahren" - gerade im Hinblick auf die Omikron-Variante. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Corona-Lage - gerade die Hospitalisierungsrate - entwickeln.

13.20 Uhr: Hubert Aiwanger ergreift das Wort

Hubert Aiwanger ergreift das Wort Hermann: Kein 2G Plus in der Gastronomie in Bayern. Der Grund sind die schweren Einschränkungen, die in Bayern bisher schon im Bereich Gastronomie, Bars und Diskotheken umgesetzt wurden. Es wurden heute bereits perspektivische Überlegungen angestellt: Sind die geltenden Hotspot-Regelungen noch passend für die Omikron-Variante? Möglicherweise wird 2G Plus dann ab einem Schwellenwert von 1000 in der Gastronomie doch noch kommen. Das gelte aber genau anhand der Datenlage abzuklären. Auch die Krankenhausampel muss in diesem Zusammenhang eventuell überarbeitet werden. Die Bereiche Kunst und Kultur und Jugendarbeit sollen ebenfalls in den Fokus rücken: Auch hier könnte man in der kommenden Woche - in der nächsten Kabinettssitzung - die Beschränkungen anpassen. In der aktuellen Phase des ansteigenden Infektionsgeschehens seien das aber schwierige Entscheidungen.

Geboosterte müssen als Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne, das gleiche gilt für frisch Genesene.

Auch in Sachen Quarantäne wurden Beschlüsse getroffen: Ab heute wird die Quarantäne-Dauer vereinheitlicht - 10 Tage für alle (Kontaktpersonen ebenso wie Infizierte - ohne PCR-Test); es ist möglich, sich vor Ablauf der 10 Tage (nach 7 Tagen) freizutesten. Für Beschäftigte, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten, ist ein PCR-Test notwendig. Schüler und Schülerinnen können sich nach 5 Tagen freitesten.

Zweifach Geimpfte, die vor der Booster-Impfung mit Corona infiziert waren, gelten ab jetzt als geboostert.

Hermann: Geboosterte Personen sind ab jetzt sofort von 2G Plus ausgenommen.

Hermann: Beschluss zur Verordnung - 15 Infektionsschutzverordnung wird um 4 Wochen bis zum 9. Februar verlängert. Die Maßnahmen bleiben nahezu eins zu eins gleich: Ausnahme weiterhin für minderjährige Schüler, die älter sind als 14 Jahre, bei 2G-Regel. Die Schüler können die Gastronomie und Hotels besuchen sowie Sport- und Kulturveranstaltungen. Auch Sport als Freizeitgestaltung ist weiterhin erlaubt. In Bayern ist geplant, diese Maßnahme weiterhin immer dann zu verlängern, wenn die Infektionsschutzverordnung verlängert wird. In der Vergangenheit sei es hier oft zu Missverständnissen gekommen.

Hermann: Es sei nicht die Zeit für Entwarnung, aber auch nicht die Zeit für Panik. Es geht vor allem darum, keine medizinische Überlastung herbeizuführen. Jetzt gilt es "hochkonzentriert" weiterzumachen.

Hermann: Die Impfquote der Booster-Impfung steigt an, leider stagniert aber die Impfquote bei den Erstimpfungen. Vor allem im Hinblick auf Omikron sei das gefährlich. Bei der Variante bringt die Impfung den größten Schutz. Wenn die Impflücke zu groß wird, sei die Gefahr groß, dass auch die Hospitalisierungsrate wieder ansteigt.

Hermann: Auch die Krankenhaustendenz behalte man weiter im Blick. Hier seien die Zahlen glücklicherweise sinkend. Das bringt eine gewissen Entlastung im medizinischen Bereich - aber es sei nicht an der Zeit für eine Entwarnung.

Hermann: Omikron-Variante bringt starke Dynamik des Infektionsgeschehens mit sich. Die Zahlen steigen stark an seit Beginn des Jahres wieder stark an. Auch die Todesfälle steigen weiter an, während sich Omikron als Variante durchsetzt.

13 Uhr: Staatskanzleichef Florian Hermann eröffnet die Pressekonferenz

2G-Plus-Regel in der Gastronomie: Markus Söder zeigt sich skeptisch

Bei der heutigen Kabinettssitzung soll es insbesondere darum gehen, ob Bayern die vereinbarte 2G-plus-Regel auch in Restaurants anwenden will oder nicht. Danach sollen nur noch Geimpfte mit zusätzlichem Test oder mit Auffrischungsimpfung Zugang haben. Ministerpräsident Söder hatte am Freitag aber angedeutet, dass Bayern in der Gastronomie bei der 2G-Regel bleiben könnte: Der Freistaat sei bei 2G plus in der Gastronomie "sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch". "Ich habe den Gesundheitsminister gebeten zu prüfen, ob das aus unserer Sicht wirklich notwendig ist", sagte Söder.

Bayern und Sachsen-Anhalt waren bei diesem Punkt am Freitag aus der gemeinsamen Bund-Länder-Linie ausgeschert und hatten jeweils eine Protokollerklärung abgegeben. Söder verwies etwa darauf, dass Bayern in weiten Bereichen bereits schärfere Regelungen habe. So sind etwa Kneipen und Discos anders als in anderen Ländern ganz geschlossen.

Grüne und SPD fordern allerdings die Umsetzung von 2G plus auch in der Gastronomie. Es sei unverständlich, warum im Wirtshaus ohne Maske und mit Vollbesetzung andere Regeln gelten sollten als etwa in Theatern, sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze. Zudem will das Kabinett über die Verkürzung der Quarantäne für Kontaktpersonen und der Isolierung für Infizierte beraten und entscheiden - Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, die Regeln zu vereinheitlichen und die Fristen zu verkürzen.

Kritisch bemerkte Söder auch, dass die Impfpflichtdebatte auf der Stelle trete und es zunächst nur im Bundestag eine "Orientierungsdebatte" geben solle. Auch fehle aus seiner Sicht eine klare Aussage zum Pflegebonus, der aus bayerischer Sicht "großzügig bezahlt werden muss - an alle, die in der Pflege beschäftigt sind".

Mit Blick auf die Schulen und Kitas betonte Söder, dass diese nach den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz am Montag wie geplant in Präsenz starten könnten. "Da gibt es natürlich Sorgen und ich habe auch Verständnis für die Sorge von Eltern und Lehrern um die Gefahren, die da existieren. Aber umgekehrt ist es die große Herausforderung, Schule zu gewährleisten, Betreuung zu ermöglichen."

Söder zeigte bereits im Vorfeld neue Richtung: "Team Augenmaß"

Die bisherigen Erkenntnisse zur Verbreitung der Omikron-Variante seien noch nicht ausreichend, um auf der Grundlage tragfähige Entscheidungen zu treffen, sagte der CSU-Chef bei "Bild live": "Mir ist es lieber, wir entscheiden dann lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist." Ihm liege noch "kein abschließendes Empfehlungspapier für eine weitreichende Entscheidung, die dann getroffen werden soll für Millionen von Menschen vor", sagte Söder. Das sei "keine sehr stabile Grundlage für eine Beratung."

Er forderte eine "klare Expertengrundlage und juristische Klarheit" - "auch angesichts der aufgewühlten gesellschaftlichen Situation". Gerade für den Mittelstand und Selbstständige gehe es in der Corona-Krise inzwischen wirtschaftlich "ans Eingemachte". Für sie forderte er "mehr Unterstützung, Hilfe und Sensibilität".

Bayerns Ministerpräsident hat sich bislang als Verfechter besonders strenger Corona-Maßnahmen positioniert. "Ich bleibe auch beim Team Vorsicht", sagte er im "Bild live"-Interview. "Aber auch beim Team Augenmaß."

