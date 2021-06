Regensburg 04.06.2021

Bücherdieb erwischt: Präsentiert der Polizei noch mehr Beute

Ein Bücherdieb ist in einer Regensburger Buchhandlung erwischt worden und hat der Polizei kurz darauf ein Diebesgut-Lager präsentiert. Der 53-Jährige habe mehrere Bücher in seinem Hosenbund verstaut und damit versucht, den Laden zu verlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Angestellte hätten ihn am Dienstag aufgehalten und die Polizei gerufen.