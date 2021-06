Traunstein 04.06.2021

Bub geht im Freibad unter: Frauen retten ihm das Leben

Zwei aufmerksame Frauen haben einen dreijährigen Bub im Traunsteiner Schwimmbad vor dem Ertrinken gerettet. Als der Junge am Donnerstagnachmittag am Boden des Schwimmbeckens lag, wurden die zwei 39-Jährigen auf ihn aufmerksam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach holten sie das bewusstlose Kind aus dem Wasser und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.