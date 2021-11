Auffrischungsimpfung: Ist die dritte Corona-Impfung für jeden empfehlenswert?

Ist die dritte Corona-Impfung für jeden empfehlenswert? Wer ist jetzt schon mit der Booster-Impfung an der Reihe?

an der Reihe? Priorisierung bei dritter Impfung: Ältere und Kranke haben Vorrang

Die Zahl der belegten Intensivbetten steigt in Bayern weiterhin rasant an. Lagen die Zahlen in der vergangenen Woche noch unter 500 Betten, so ist nun bereits die Warnstufe Rot der Krankenhausampel erreicht. Meldet das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am 11. November 2021 einen Anstieg von 34,2 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Aus diesem Grund wurden drastische Maßnahmen getroffen, die das Infektionsgeschehen eindämmen sollten.

Corona-Impfstoff: Booster-Impfung kann den Impfschutz wieder erheblich steigern

Unter anderem gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel, weshalb womöglich auch die Zahl der Erstimpfungen zum ersten Mal seit Wochen einen Höchstwert erreicht haben, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet. Und nicht nur bislang Ungeimpfte wollen sich jetzt impfen lassen, auch viele bereits Geimpfte scharen sich in Schlangen vor den Impfzentren. Sie wollen sich die sogenannte Booster-Impfung - also die dritte Impfdosis zur Auffrischung des Immunschutzes - abholen.

Spätestens seitdem Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hatte, dass der Impfstatus neun Monate nach der Impfung wieder ablaufen könnte, bemühen sich nun auch viele Menschen um eine Booster-Impfung. Wie Studien aus Israel zeigen, könnte eine weitere Impfung den Schutz vor dem Coronavirus erneut anheben, berichtet der Bayerische Rundfunk (BR). So soll bei einer Corona-Impfung mit Biontech nach knapp 7 Monaten kein messbarer Schutz gegen eine symptomatische Infektion abgelesen werden können.

Dieser Entwicklung stimmt der Chef des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, zu. Im BR begründet dieser die Auffrischimpfungen: "Weil der Immunschutz nach einem halben Jahr abnimmt, müssen wir als Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass der Schutz stabil bleibt".

Wer kann sich aktuell "boostern"?

Doch für wen sind die Booster-Impfungen aktuell überhaupt möglich? Bislang galt, dass die Auffrischimpfung vor allem für Personen in Pflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige, Menschen ab 80 Jahren und Menschen mit Immundefizienz vorbehalten waren. Hinzukommend gab es die Möglichkeit der Booster-Impfung noch für medizinisches Personal und Pflegekräfte. Menschen ab 60 Jahren konnten sich nach Rücksprache mit ihrem Arzt ebenfalls ein drittes Mal impfen lassen.

FFP2-Maske: Testsieger bei Amazon ansehen

Nun hat sich die Situation geändert. Markus Söder möchte die Impfzentren erneut hochfahren und allen ein Impfangebot ermöglichen - ohne Priorisierung. In einer Pressemitteilung vom 9. November erklärt die Bayerische Staatsregierung, man wolle "den Impfbetrieb in seinen Impfzentren, die seit Oktober im Stand-by-Betrieb sind, wieder auf wöchentlich (Montag bis Freitag) rund 2000 Impfungen pro 100.000 Einwohner" hochfahren.

Auch der Münchner Infektiologe Christoph Spinner hält eine breit angelegte Booster-Impfung bei den Menschen, deren Impfung sechs Monate zurückliegt, für richtig. Laut dpa verdichten sich ihm zufolge die Hinweise darauf, dass ein Booster altersunabhängig erweiterten Schutz bieten würde. Die Ständige Impfkommission (Stiko) überprüft bereits, ob sie die dritte Impfdosis für alle Bevölkerungsgruppen empfehlen soll.

Wie und wo erhält man die Booster-Impfung?

Tatsächlich verbirgt sich in Spinners Aussage ein entscheidendes Detail: Die Impfung muss sechs Monate zurückliegen. Sofern sie das tut und die entsprechende Person über 12 Jahre alt ist, kann man sich erneut impfen lassen, ganz ohne Priorisierung. "Wer kommt, wird geimpft - niemand wird zurückgewiesen", so Söder laut der Südwestpresse. Wer vorher durch den Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde oder über eine stark verminderte Immunantwort verfügt, der kann sich bereits vier Wochen nach der letzten Impfung "boostern" lassen.

Für die Auffrischung gibt es zwei verschiedene Optionen. Entweder kann diese im Impfzentrum oder in einer Arztpraxis erhalten werden. Zwar muss nicht zwingend ein Termin vereinbart werden, um im Impfzentrum geimpft zu werden, eine Registrierung vorab kann jedoch trotzdem empfohlen werden. So spart man sich Zeit, welche man im Impfzentrum mit dem Ausfüllen von Formularen verbringen müsste. Die Registrierung kann online im Impfportal vorgenommen werden.

Außerdem besteht auch die Möglichkeit einer festen Terminvereinbarung. Dafür kann entweder das Impfportal oder die Telefonnummer 116 117 verwendet werden. Diese Hotline steht bundesweit von 8:00 bis 22:00 Uhr die ganze Woche lang offen.

Bayerischer Hausärzteverband warnt vor Impfstoffmangel

Bleibt nur noch die Frage nach dem "Wo". Die verschiedenen Standorte können über die Website des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege betrachtet werden. Unter Eingabe der Postleitzahl werden alle Impfzentren in der Nähe angezeigt. Informationen zu alternativen Impfstellen wie zum Beispiel Impfbussen findet ihr in der Regel auf der Webseite der jeweiligen Stadt oder dem Landkreis. Wer sich beim Arzt impfen lassen möchte, sollte dort direkt anfragen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der Impfungen nun wieder stark häufen werden. Zwar gilt keine Priorisierung mehr, doch im BR appelliert der Bayerische Hausärzteverband, dass kranke und ältere Menschen dennoch zuerst die Booster-Impfung erhalten sollten. Dessen Sprecher, Markus Beier, prognostiziert einen Impfstoffmangel in den nächsten zwei Wochen und mahnt an, dass die Auffrischung aktuell für ältere Menschen dringender wäre als für Jüngere.