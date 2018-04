Blitzmarathon 2018 in Franken: An diesem Tag kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit

Blitzmarathon in Bayern beginnt: Achtung an alle Raser, denn ab nächster Woche wird in Bayern wieder ordentlich geblitzt! Ab Mittwoch, 18. April, soll ab 6 Uhr morgens der sechste bayerische Blitzmarathon beginnen. Das berichtet die Passauer Neue Presse, die sich auf eine Aussage des Bayerischen Innenministeriums bezieht.



Geschwindigkeit als Unfallursache

Beim Blitzmarathon geht es laut Polizei darum, das Bewusstsein für überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache zu schärfen. Zu diesem Zweck werden alljährlich 24 Stunden lang vor allem Landstraßen kontrolliert. Der diesjährige Blitzmarathon wird am Donnerstag, 19. April, um 6 Uhr beendet sein.



Wie bereits in den vergangenen Jahren, sollen die rund 2000 Messstellen noch im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Oft decken sich die Messstellen mit denen des Vorjahres.