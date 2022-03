Blitzermarathon in Bayern am 24. und 25. März 2022

Vom 24. bis zum 25. März soll es im Freistaat für 24 Stunden bayernweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen geben, teilte das Innenministerium am Freitag in München mit. Damit wolle man gegen Raser vorgehen, heißt es in einer Pressemeldung

Blitzermarathon in Bayern: Über 2000 Messstellen veröffentlicht - das ist der Schwerpunkt

Insgesamt sind dafür rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung im Einsatz und kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2100 möglichen Messstellen. Schwerpunkte sind dabei die Landstraßen.

"Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten", sagte Herrmann. Es gehe nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken. Um diese Tatsache zu unterstreichen, hat das bayerische Innenministerium auf seiner Seite bereits die rund 2200 Messstellen veröffentlicht.

Hier wird in Oberfranken geblitzt

Hier wird in Unterfranken geblitzt

Hier wird in Mittelfranken geblitzt

Hier wird in Oberbayern geblitzt

Hier wird in Niederbayern geblitzt

Hier wird in der Oberpfalz geblitzt

Hier wird in Schwaben geblitzt

"Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe darauf zurück. 2021 wurden in Bayern insgesamt 109 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet (2021 insgesamt 443 Verkehrstote).

Der Blitzmarathon ist Teil des europaweiten "Speedmarathon", der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert wird. Bayern beteiligt sich im Rahmen seines Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" an der Aktion gegen Raser. Auch andere Bundesländer nehmen teil.

Wie notwendig Geschwindigkeitskontrollen sind, zeigte sich einmal mehr auch beim Blitzmarathon im vergangenen Jahr: 7036 Geschwindigkeitssünder fuhren trotz veröffentlichter Messstellen in die Fotofallen der Polizei. Den traurigen Höchstwert erreichte ein Motorradfahrer, der auf der Staatsstraße 2020 bei Bubesheim mit 231 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 gemessen wurde.

