Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis: Am Donnerstagabend kann es in weiten Teilen Bayerns zu glatten Straßen kommen. Durch gefrierenden Regen oder Sprühregen muss "verbreitet mit Glätte gerechnet werden", so der DWD am Abend in seiner amtlichen Warnung.

Die Unwetterwarnungen gelten zunächst bis 22 Uhr, doch in Teilen Oberfrankens gibt es auch eine Vorabinformation zu Glatteis bis in den Vormittag von Heiligabend hinein.

Unwetterwarnung: In diesen Landkreisen warnt der DWD vor Glatteis

Dabei kann es im Verlauf des Abends und in der Nacht zu stärkerem Eisansatz auf Fahrbahnen, Gehwegen sowie an Gegenständen kommen. Es können laut DWD zudem Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auftreten.

In folgenden Landkreisen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag:

Unterfranken

Hier herrscht überall Stufe 2 von 3: eine amtliche Warnung vor verbreiteter Glätte:

Main-Spessart

Würzburg

Bad Kissingen

Schweinfurt

Rhön-Grabfeld

Haßberge

Oberfranken

Hier gilt Stufe 2 von 3:

Coburg

Lichtenfels

Bamberg

Forchheim

Kronach

Kulmbach

Hof

Hier gilt Stufe 3 von 3, also eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis:

Bayreuth

Wunsiedel

Mittelfranken

Hier gilt Stufe 2 von 3:

Nürnberger Land

Erlangen-Höchstadt

Erlangen

Weißenburg-Gunzenhausen

Ansbach

Oberpfalz

Hier gilt Stufe 2 von 3:

Neumarkt i.d. OPf.

Hier gilt Stufe 3 von 3:

Neustadt an der Waldnaab

Tirschenreuth

Amberg

Schwandorf

Regensburg

Cham

Niederbayern

Hier gilt Stufe 3 von 3:

Regen

Deggendorf

Dingolfing-Landau

Straubing

Straubing-Bogen

Freyung-Grafenau

Passau

Rottal-Inn

Landshut

Kelheim

Oberbayern

Hier gilt Stufe 2 von 3:

Eichstätt

Ingolstadt

Neuburg-Schrobenhausen

Pfaffenhofen a.d. Ilm

Dachau

Freising

Erding

München

Ebersberg

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Hier gilt Stufe 3 von 3:

Mühldorf a. Inn

Altötting

Schwaben

Hier gilt Stufe 2 von 3:

Ostallgäu

Oberallgäu

Augsburg

Aichach-Friedberg

Donau-Ries

Dillingen a.d. Donau

Mehr zum Thema: