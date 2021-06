München 08.06.2021

Blindenverband fordert Fachstelle für Barrierefreiheit

Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) fordert eine Fachstelle für Barrierefreiheit im Freistaat. Bei öffentlichen Gebäuden und digitalen Angeboten würden die Regeln in diesem Bereich nicht einheitlich umgesetzt, teilte der Verband mit Sitz in München am Dienstag mit. Eine Fachstelle könne Behörden, Gemeinden und Firmen dabei helfen und beraten. Als Aufsichtsorgan solle ein Beirat mit Menschen mit Behinderung eingerichtet werden.