München vor 33 Minuten

Beschluss des Innenministeriums

Bis Ende Februar: Bayern hebt Sonntagsfahrverbot für LKW auf

Das sonntägliche Fahrverbot für Lastwagen in Bayern wird vorübergehend aufgehoben, wie Innenminister Herrmann am Freitag erklärte. Hintergrund sind die derzeitigen Grenzkontrollen in Nachbargebiete.