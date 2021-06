Seefeld 05.06.2021

Bierhoff «dankbar» für EM-Spiele vor Fans

DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist dankbar für die Zulassung von Zuschauern bei den EM-Spielen der deutschen Mannschaft in München. Der 53-Jährige hofft zudem, dass in der Corona-Pandemie von dem Fußball-Turnier mit Fans ein positives Signal an die Menschen in Europa ausgeht. «Das Ganze kann uns vielleicht wieder ein bisschen zurück zur Normalität führen. Hoffentlich läuft alles erfolgreich», sagte Bierhoff am Samstag im Trainingslager des DFB-Teams in Seefeld.