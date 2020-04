Lockerung der Corona-Beschränkung: Treffen mit "haushaltsfremder Person" erlaubt - was heißt das?

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Bayern seit dem 21. März 2020 Ausgangsbeschränkungen. Seitdem mussten sich die Menschen in Bayern in vielen Lebensbereichen stark einschränken. Eine große Herausforderung für viele: Man durfte in den vergangenen Wochen nur mit den Menschen Zeit verbringen, mit denen man sowieso zusammenlebt. Das ändert sich ab dem 20. April - doch wen und wie viele Leute darf man nun treffen?

Seitdem die Ausgangsbeschränkungen gelten, durften die Menschen in Bayern nur das Haus verlassen, wenn sie einen triftigen Grund hatten. Neben beispielsweise Lebensmittel-Einkäufen war damit auch ein Spaziergang an der frischen Luft gemeint. Aber: Immer nur alleine oder mit den Personen, mit denen man sowieso unter einem Dach lebt. Für den einen ist das der Lebenspartner, für den anderen die Familie, für den nächsten sind das Freunde, weil er in einer Wohngemeinschaft lebt. Doch für einige bedeutete das auch, dass sie die meiste Zeit alleine verbringen mussten.

Jetzt - etwa einen Monat später- darf man sich im Freien auch mit einer haushaltsfremden Person treffen, um spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Die bayerische Staatsregierung erlaubt das ab Montag (20. April 2020). Doch was genau bedeutet das eigentlich?

inFranken.de hat einige Fragen gesammelt, die wir Ihnen hier beantworten:

Muss ich mich jetzt für EINE Kontaktperson außerhalb meines Hausstandes entscheiden und darf dann immer nur diese Person treffen?

Nein. Es muss nicht "die eine" Person dazu auserkoren werden. Es ist erlaubt, sich an einem Tag mit einer Freundin zu einem Spaziergang zu verabreden und am anderen Tag mit einem Bekannten zum Joggen treffen. Es muss allerdings unbedingt darauf geachtet werden, dass man sich immer nur mit EINER weiteren Person trifft. Eine Gruppenbildung soll weiterhin vermieden werden. Zudem gilt die neue Regelung nur für Aktivitäten im Freien unter Berücksichtigung der Abstandsregeln. Die bayerische Staatsregierung spricht davon, dass die Ausgangsbeschränkungen insofern gelockert werden, "als künftig Sport und Bewegung an der frischen Luft nicht nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig ist, sondern zusätzlich mit einer haushaltsfremden Person."

Darf ich in ein anderes Bundesland reisen, um mich mit einer Freundin/einem Freund zu treffen?

Von Reisen in ein anderes Bundesland wird in diesem Fall weiterhin abgeraten. Die Verabredungen mit einer haushaltsfremden Person zum Spazieren oder Sporttreiben sollten in der näheren Umgebung stattfinden.

Darf ich mich mit der Person auch in meiner/ihrer Wohnung treffen?

Nein. Die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen gilt lediglich für Sport und Bewegung im Freien.

Muss bei einem Treffen mit einer haushaltsfremden Person der Mindestabstand eingehalten werden?

Ja. Auch beim Spazieren oder Sporttreiben im Freien mit einer neuen Kontaktperson muss auf die 1,5 Meter Mindestabstand geachtet werden.

Darf bei einem solchen Treffen mein Lebenspartner dabei sein?

Nein, nur alleine. Es soll unbedingt vermieden werden, dass sich Gruppen bilden. Ein Treffen von gemeinsamen Freunden muss folglich noch warten.

Darf ich jetzt meine Eltern wieder besuchen?

Nein, ein Besuch bei der Familie - sofern man nicht sowieso mit ihr zusammen wohnt - bleibt weiterhin untersagt. Sollten die Eltern jedoch Hilfe oder Unterstützung brauchen, weil sie beispielsweise alt oder krank sind, ist dies ein triftiger Grund das Haus zu verlassen.

Darf sich mein Kind jetzt mit einem Kind aus einem anderen Hausstand zum Spielen treffen?

Nein. Wenn das Kind noch klein ist, darf es nur unter elterlicher Aufsicht aus dem Haus. Somit käme es zur Gruppenbildung, da Aufsichtspersonen anwesend sein müssten. Zudem geht die Staatsregierung davon aus, dass es Kindern nicht dauerhaft gelingt, den Mindestabstand beim Spielen einzuhalten.

Über alle wichtigen Entwicklungen zu den Ausgangsbeschränkungen in Bayern halten wir Sie hier auf dem Laufenden. Zudem lesen Sie in unserem Live-Ticker zum Coronavirus alles weitere, was für Sie wichtig ist.