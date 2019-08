Unfall mit tödlichen Verletzungen in Bayern - 52-Jähriger stirbt: Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist in Bayern mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann war in der Nacht zu Samstag bei Beratzhausen (Landkreis Regensburg) unterwegs, als er aus unklaren Gründen von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bereits am Vormittag passierte in Franken ein tödlicher Unfall. Ein Fahrradfahrer wurde von einem Pick-Up umgestoßen.

Mit Anhänger im Wald unterwegs

Der 52-Jährige sei mit einem Anhänger auf gerader Strecke in einem Waldstück unterwegs gewesen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.