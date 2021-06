Der Italiener steht mit seinem Team von diesem Mittwoch an im Playoff-Finale («Best of Five») um die deutsche Meisterschaft gegen Alba Berlin. Der langjährige Bamberger Coach war erst vor der Saison nach München gekommen. Sein aktueller Kontrakt läuft nach dem Finale aus. In dieser Saison hatten die Bayern mit ihm nur knapp das Final Four in der Euroleague, der europäischen Königsklasse, verpasst. Mitte Mai gewannen sie gegen Alba den deutschen Pokal.

Trinchieri hatte sich bislang geziert, klare Aussagen über seine Zukunft zu machen. Er hatte sein Zögern in einem Podcast-Beitrag des Vereins im Mai mit einem Hinweis auf die Chefs der Basketball-



Bundesliga BBL begründet. Von ihnen fühlte er sich unfair behandelt, da er wegen angeblich unsportlichen Verhaltens bestraft worden war. Die Strafe wurde später aufgehoben.

