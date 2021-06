München vor 6 Stunden

Bayern-Torhüterin: «Eine Ära wie die Männer starten»

Nationaltorhüterin Laura Benkarth traut den Frauen des FC Bayern München nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison eine ähnliche Dominanz zu wie den Männern. «Wir wollen den Titel verteidigen und weiter die Nummer eins in Deutschland bleiben», sagte die 28-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). «Am liebsten würden wir eine Ära wie die Männer starten. Und das können wir, das Potenzial dazu haben wir. Denn wir werden nicht so viele Abgänge wie in den vergangenen Jahren haben und verstärken uns noch», sagte sie.