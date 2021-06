München vor 43 Minuten

Bayern fordert Strategie zum Schutz von Äckern vor Plastik

Zum Schutz vor Mikroplastik fordert Bayern bei der Agrarministerkonferenz eine nationale Strategie zur Vermeidung von Kunststoffeinträgen in Böden. «Mikroplastik hat in unseren Äckern nichts verloren, es belastet Böden und Wasser und damit langfristig auch unsere Gesundheit», betonte Bayerns Ressortchefin Michaela Kaniber (CSU) am Mittwoch in München. Die Konferenz findet als Videoschalte vom 9. bis zum 11. Juni statt.