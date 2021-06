München 07.06.2021

Bayern erwarten qualitätsarmes Basketballfinale

Der FC Bayern erwartet in der Bundesliga-Finalserie gegen Alba Berlin keinen schönen und anspruchsvollen Basketball. Das liege an den Folgen dieser XXL-Saison und dem extrem komprimierten Endspielformat, sagte Münchens Kapitän Nihad Djedovic am Montag. «Ich gehe davon aus, dass das Finale von der Qualität her nicht so viel zeigen wird», prognostizierte der lange verletzte Routinier vor dem ersten Kräftemessen am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) in Berlin. Gleich am Abend danach steigt die zweite Partie; die Spiele drei und vier sind für Samstag und Sonntag in München geplant.