Berlin vor 34 Minuten

Bayern-Basketballer im Meisterschaftsfinale ohne Zipser

Der frühere NBA-Profi Paul Zipser fehlt Pokalsieger FC Bayern München in der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Wie der Club am Mittwoch erst eine halbe Stunde vor Beginn der ersten Begegnung in der Hauptstadt mitteilte, kann der 27 Jahre alte Nationalspieler «aufgrund neurologischer Probleme bis auf Weiteres» nicht dabei sein. «Zipser befindet sich derzeit in intensiven medizinischen Untersuchungen, erst nach deren Abschluss wird sich der FCBB wieder zum Stand der Dinge äußern», hieß es in einer Mitteilung.