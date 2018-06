Bayern: 22-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto - Er trug keinen Helm

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Ostallgäu ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Mann war auf einer Landstraße unterwegs, als er in einer Kurve bei Kraftisried (Landkreis Ostallgäu) auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.Dabei verletzte sich der 22-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Weshalb der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad verlor, ist unklar. Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams betreuten die 43-jährige Fahrerin des Autos und ihre beiden Kinder, die mit im Fahrzeug saßen. Alle drei blieben unverletzt.