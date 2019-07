Wegen des Verdachts auf Tierquälerei auf einem der größten Milchviehbetriebe in Bayern hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.

Es werde geprüft, ob die Aufnahmen eines Tierrechtsvereins "SOKO Tierschutz e.V. " authentisch seien, bestätigte die Staatsanwaltschaft Memmingen am Dienstag. Zuvor hatten die "Süddeutsche Zeitung" und die ARD-Politikmagazine "Report Mainz" und "Fakt" berichtet.

Kühe sollen geschlagen, getreten und mit Traktor durch Stall geschleift worden sein

Die Videoaufnahmen aus den Ställen eines Milchviehbetriebs im schwäbischen Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) sollen zeigen, wie Kühe getreten und geschlagen oder mit einem Traktor durch einen Stall geschleift werden. Zudem würden Kühe stundenlang an Kopfverletzungen von Bolzenschüssen verenden, anstatt durch Ausbluten nach Betäubung. Der Familienbetrieb mit insgesamt 1800 Milchkühen soll dem Tierrechtsverein zufolge bereits seit Jahren gegen Tierschutzvorschriften verstoßen. Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen lehnte der Betrieb zunächst ab.

"Vor dem Betrieb häufen sich die Kadaver"

Laut Mitteilung von Soko Tierschutz haben die Tierschützer den Betrieb in Bad Grönenbach im Mai und Juni diesen Jahres mit versteckten Kameras 30 Tage lang beobachtet. "Auf dem Betrieb mit tausenden Kühen werden Tiere systematisch Durst, Hunger und Gewalt ausgesetzt. Der dokumentierte Todeskampf der Tiere dauert bis zu 9 Tage", heißt es in der Stellungnahme der Tierschützer. Die Kontrollen der Behörden seien offensichtlich nicht in der Lage oder nicht Willens die Grausamkeiten und Straftaten aufzudecken, klagen die Tierschützer. "Vor dem Betrieb häufen sich Kadaver", heißt es an anderer Stelle wörtlich.

Wurden kranke Tiere illegal geschlachtet?

Man habe am 10. Juni selbst Anzeige erstattet - auch wegen des Verdachts auf illegale Krankschlachtungen. Denn diverse Tiere seien aus dem Krankenstall bei einem Großschlachthof abgeliefert worden. Dabei sei das Schlachten von kranken Tieren eigentlich streng verboten. Ebenso angezeigt wurden laut Soko Tierschutz der Betreuungstierarzt, der unter Verdacht steht, die Taten gedeckt und durch Unterlassen ermöglicht zu haben. "Diese Recherche entzaubert den Mythos von der Milchproduktion im idyllischen Allgäu. Sie ist längst in der Massentierhaltung angekommen, mit schrecklichen Folgen für die Tiere", sagt Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz. Und weiter: "Die Konsumenten und Konsumentinnen von Milchprodukten müssen sich klar werden, dass der Konsum von Kuhmilchkäse die gleichen schrecklichen Folgen für Tiere hat und die Milchproduktion anderen Tierausbeutungs-Industrien an Grausamkeit in nichts nachsteht."

Die Milch des Hofes wird von einer Käserei in Lauben (Landkreis Oberallgäu) verarbeitet, die ihre Produkte weltweit verkauft. Der Camembert-Spezialist produziert unter anderem den Weichkäse "Cambozola" und den Ofenkäse "Rougette" sowie Produkte für die Molkerei "Weihenstephan". Von Seiten des Unternehmens heißt es, man distanziere sich von den Vorfällen und werde die Vorwürfe prüfen. Eine Kündigung der Zusammenarbeit mit dem Milchbetrieb sei nicht ausgeschlossen.

Fleisch von kranken Tieren zum menschlichen Verzehr freigegeben?

Kranke Kühe des Familienbetriebs seien beim Großschlachthof "Vion" in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) abgeliefert worden, hieß es in dem "SZ"-Bericht. Teile mindestens eines kranken Tieres seien zum menschlichen Verzehr freigegeben worden. Das Schlachtunternehmen teilte auf Anfrage mit, es prüfe die Vorwürfe. "Bis zur vollständigen Klärung der vorliegenden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz werden wir ab sofort von diesem Betrieb keine Tiere mehr annehmen", sagte Standortleiter Jürgen Lieb.

Das bayerische Verbraucherschutzministerium schaltete die Staatsanwaltschaft ein und forderte bei der Regierung von Schwaben einen Sonderbericht über den Betrieb an. "Hier steht kriminelles Verhalten im Raum. Tierquälerei ist nicht hinnehmbar", teilte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) mit. dpa/ak