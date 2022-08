Bad Endorf vor 52 Minuten

Unfall

Frontal von Auto erfasst: Mädchen (6) schleudert durch die Luft - und hat Glück im Unglück

Relativ glimpflich ist für ein Mädchen in Oberbayern ein schwerer Unfall am Montag ausgegangen: Als die Sechsjährige am Montag beim Überqueren einer Straße frontal von einem Auto erfasst wurde, erlitt sie zwar Verletzungen. Da der Autofahrer aber langsamer unterwegs war als erlaubt, seien laut Polizei keine bleibenden Schäden zu erwarten.