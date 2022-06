Mit einer Anzeige wegen Erregen öffentlichen Ärgernisses müssen zwei männliche und eine weibliche Person im Landkreis Unterallgäu nun rechnen.

In den Vormittagsstunden am Sonntag (19. Juni) wurde der Polizei Memmingen mitgeteilt, dass die drei Personen öffentlich Geschlechtsverkehr auf einer Wiese an einem Badesee vollzogen. Anschließend seien sie nackt in den Badesee gegangen.

Öffentlicher Sex an Badesee: Die drei Personen hatten Alkohol konsumiert

Die beschriebenen Personen traf dann eine Streife teilweise bekleidet an. Sie standen allesamt unter Alkoholeinfluss, berichtete die Polizei Schwaben Süd/West.