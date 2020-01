Wie die WirtschaftsWoche schreibt, hätte Schlemmer eigentlich vom Aufwärtstrend der Automobilindustrie profitieren müssen - stellte aber überraschend den Insolvenzantrag. Laut Informationen des Magazins war das bereits am 19. Dezember passiert.

Bereits zwei Monate zuvor stellte eine Tochter der Schlemmer Group Antrag auf Eigenverwaltungsverfahren. Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens zu entnehmen ist, musste das in Berlin ansässige Unternehmen HOPPEam 10. Oktober das Verfahren einleiten. Ursachen: "Die aktuelle konjunkturelle Lage in der Automobilbranche sowie eine damit verbundene kritische Auslastungssituation hatten zur Zahlungsunfähigkeit geführt," heißt es in der Meldung.

Zum Video "Das sind die 10 reichsten Franken"

Am Standort Haßfurt produziert der Autozulieferer in erster Linie Kabelschutzsysteme, die für Autos, aber auch Motorräder und Lkws verwenden werden. Durch den gemeldeten Hauptsitz in München wird auch dort am Gericht über das Insolvenzverfahren verhandelt.

Auch beim Coburger Automobilzulieferer Brose stehen Veränderungen. Laut Stoschek sind diese notwendig, damit Brose nicht "ins zweite Glied rückt".