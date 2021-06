Hohenburg 07.06.2021

Auszeichnung für Fledermaus-Projekt in der Oberpfalz

Zahlreiche Fledermaus-Arten hierzulande sind vom Aussterben bedroht. Die letzte bekannte Population an Großen Hufeisennasen in Deutschland befindet sich in der Oberpfalz. Die Tiere leben im Fledermaushaus des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Hohenburg (Landkreis Amberg-Sulzbach). Das Schutzprojekt ist als ein Projekt des Jahres 2019 der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet worden, wie der LBV am Montag mitteilte.