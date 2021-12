Vierte Corona-Welle fällt heftig aus

Wir stecken mitten in der vierten Corona-Welle. Die Infektionszahlen erreichten einen noch nie dagewesenen Höchststand. Das macht sich auch auf den deutschen Intensivstationen bemerkbar. Viele Kliniken arbeiten an der Belastungsgrenze - einige Patienten mussten sogar schon verlegt werden. Doch sind die Intensivstationen ausschließlich voll mit Covid-Patienten? Wir geben euch einen Überblick, wie viele Corona-Patienten auf den Intensivstationen in der Region liegen.

Intensivstationen in Franken: Wie hoch ist die Auslastung?

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sammelt Daten über die Auslastung der Intensivbetten in Deutschland. Die Zahlen spiegeln die Kapazität der Erwachsenen-Intensivstationen. Sie werden nach Angaben der DIVI stündlich aktualisiert.

Wir haben euch die Städte und Landkreise in Franken aufgelistet, in denen die Belastung durch Corona-Patienten auf den Intensivstationen verhältnismäßig hoch ist. In unserer Übersicht ist der Anteil der Covid-19 Patientinnen und Patienten - gemessen an der Gesamtzahl der Intensivbetten - in Prozent (ab 30) sowie in absoluten Zahlen angegeben (Stand: 16.12.2021 12 Uhr).

Mittelfranken:

Erlangen-Höchstadt: 6 Betten insgesamt, alle Betten belegt, davon 4 Corona-Patienten – 2 invasiv beatmet (entspricht 66,67 %)

Erlangen: 103 Betten insgesamt, 97 Betten belegt, davon 35 Corona-Patienten – 28 invasiv beatmet (entspricht 33,98 %)

Nürnberg Stadt: 148 Betten insgesamt, 143 Betten belegt, davon 56 Corona-Patienten – 35 invasiv beatmet (entspricht 37,84 %)

Landkreis Nürnberg: 19 Betten insgesamt, 17 Betten belegt, davon 7 Corona-Patienten – 5 invasiv beatmet (entspricht 36,84 %)

Landkreis Ansbach: 19 Betten insgesamt, 16 Betten belegt, davon 6 Corona-Patienten – 2 invasiv beatmet (entspricht 31,58 %)

Weißenburg-Gunzenhausen: 16 Betten insgesamt, 13 Betten belegt, davon 5 Corona-Patienten – alle beatmet (entspricht 31,25 %)

Schwabach: 5 Betten insgesamt, 4 Betten belegt, davon 2 Corona-Patienten – beide invasiv beatmet (entspricht 40 %)

Unterfranken:

Landkreis Aschaffenburg: 7 Betten insgesamt, alle Betten belegt, davon 3 Corona-Patienten – 2 invasiv beatmet (entspricht 42,86 %)

Aschaffenburg Stadt: 42 Betten insgesamt, 39 Betten belegt, davon 13 mit Corona-Patienten – 6 invasiv beatmet (entspricht 30, 95 %)

Landkreis Schweinfurt: 6 Betten insgesamt, 2 Betten belegt mit Corona-Patienten – einer invasiv beatmet (entspricht 33,33 %)

Main-Spessart: 7 Betten insgesamt, 5 Betten belegt, davon 4 Corona-Patienten – alle invasiv beatmet (entspricht 57,14 %)

Haßberge: 6 Betten insgesamt, 6 Betten belegt, davon 2 mit Corona-Patienten – keiner invasiv beatmet (entspricht 33,33 %)

Miltenberg: 8 Betten insgesamt, 6 Betten belegt, davon 3 Corona-Patienten – alle invasiv beatmet (entspricht 37,5 %)

Oberfranken:

Im Regierungsbezirk Oberfranken liegt der Anteil an Corona-Patienten auf Intensivstationen in allen Städten und Landkreisen unter 30 %.

